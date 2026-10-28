خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بعضی روزها، شهر همان شهر همیشگی است؛ همان خیابان‌ها، همان میدان‌ها و همان مسیرهایی که مردم هر روز از آن‌ها عبور می‌کنند، اما معنایی که در آن‌ها جریان دارد، تغییر می‌کند.

صبح چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، خرم‌آباد و شهرهای دیگر لرستان چنین روزی را تجربه کردند؛ روزی که در آن، مسیرهای شهری میزبان مرحله دوم رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» شدند و شعار «علمدار ولایت؛ لرستان به فدایت» در مرکز روایت این اجتماع قرار گرفت.

گزارش خبرنگاران مهر از برگزاری رزمایش در خرم‌آباد، از حضور مسئولان ملی و استانی در مراسم خبر می‌دهد؛ نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، استاندار، فرمانده سپاه استان و سردار علی فدوی، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران، از جمله چهره‌های حاضر در این برنامه بودند.

هم‌زمان، خبر برگزاری رزمایش در شهرهای مختلف استان نیز منتشر شد تا «جان‌فدا» به یک نقطه از خرم‌آباد محدود نماند.

پیش از برگزاری مراسم، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، از پیش‌بینی حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح استان سخن گفته بود. این عدد، برآورد اعلام‌شده از سوی مسئولان پیش از برگزاری بود؛ اما آنچه پس از آغاز برنامه در گزارش‌های تصویری بازتاب یافت، حضور جمعیتی گسترده در خرم‌آباد و برگزاری مراسم در چندین شهر استان بود.

در چنین صحنه‌ای، خیابان فقط یک فضای فیزیکی نیست. وقتی مردم در یک زمان و با یک شعار مشترک در مسیرهای عمومی حاضر می‌شوند، مکان روزمره شهر به بخشی از یک روایت جمعی تبدیل می‌شود؛ روایتی که پیام همبستگی، وفاداری به ایران و پشتیبانی از نیروهای مسلح داشت.

«جان‌فدا»؛ نامی که به یک میدان محدود نمی‌شود

«جان‌فدا» پیش از آنکه عنوان یک رزمایش باشد، واژه‌ای است که بار عاطفی و اعتقادی دارد. این نام، عشق به میهن را به مفهوم آمادگی برای دفاع از سرزمین پیوند می‌زند و یاد کسانی را به میان می‌آورد که جان خود را در راه کشور و باورهایشان از دست داده‌اند.

از همین رو، مراسم ششم آبان، صرفاً برنامه‌ای برای تجمع یا نمایش تجهیزات نبود؛ فرصتی برای بیان دوباره پیوند میان هویت ملی، یاد شهدا و مسئولیت دفاع از ایران تلقی می‌شد.

در لرستان، شعار «علمدار ولایت؛ لرستان به فدایت» این معنا را با هویت بومی استان گره زد. زاگرس و شهرهای آن، در این قاب، تنها جغرافیای برگزاری مراسم نیستند؛ نام و هویت محلی به بستری برای بازتاب یک پیام ملی تبدیل شد.

حضور جمعیت در میدان، تصویری عمومی از مشارکت ساخت؛ اما انگیزه هر فرد ممکن است در تجربه شخصی، خاطره خانوادگی، باور سیاسی، دلبستگی ملی یا ترکیبی از این عوامل ریشه داشته باشد.

از همین رو، اهمیت این مراسم را می‌توان در کنار پیام رسمی، در ظرفیت آن برای تبدیل خیابان‌های شهر به صحنه‌ای از حضور جمعی و تجدید عهد با وطن و ولایت نیز دید.

از میدان ۲۲ بهمن تا خیابان انقلاب؛ خرم‌آباد در کانون مراسم

در خرم‌آباد، مسیر اعلام‌شده رزمایش از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان انقلاب بود؛ مسیری شهری که در روز برگزاری، به یکی از کانون‌های اصلی اجتماع تبدیل شد.

تصاویر هوایی، زاویه‌ای متفاوت از یک اجتماع ارائه داد. از سطح خیابان، هر فرد و هر گروه بخشی از جمعیت است؛ اما از بالا، پیوستگی حضور و امتداد آن در فضای شهری بهتر دیده می‌شود.

شاهرخی پس از حضور در مراسم، اجتماع مردم را تصویری ماندگار از همبستگی، ایستادگی و حمایت از رهبری و نیروهای مسلح توصیف کرد.

او از همراهی مردم در بیش از ۲۴۰ شب گذشته نیز سخن گفت و این حضور را نشانه‌ای از پشتیبانی عمومی از رزمندگان دانست.

در بیان استاندار، جمعیت حاضر در رزمایش، ادامه همان روایتی بود که مسئولان از حضور مردم در خیابان‌ها طی ماه‌های گذشته ارائه می‌کردند.

لرستان در یک قاب؛ از بروجرد تا دلفان و دورود

رزمایش «جان‌فدای ایران» تنها در خرم‌آباد برگزار نشد. بروجرد میزبان اجتماع در مسیر میدان قیام تا میدان تختی بود؛ در ازنا میدان راه‌آهن، در الیگودرز مسیر میدان امام خمینی(ره) تا میدان امام حسین(ع)، و در دورود میدان ولایت به‌عنوان محل برگزاری مملو از جمعیت شد.

در سپیددشت مسیر از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی، در چگنی مسیر گلزار شهدا تا مصلای صاحب‌الزمان(عج)، و در معمولان مسیر سه‌راه فرمانداری تا جایگاه اجتماع در نظر گرفته شده بود.

پلدختر، رومشکان، کوهدشت، الشتر و دلفان نیز در نقشه برگزاری قرار داشتند. در پلدختر، میدان شهید بهشتی، در رومشکان حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی(ره) در شهر چغابل، در کوهدشت روبه‌روی بنیاد شهید، در الشتر خیابان شهدای اقتدار و در دلفان مسیر میدان بعثت تا میدان امام خمینی(ره) به محل اجتماع تبدیل شد.

این گستردگی جغرافیایی، یکی از ویژگی‌های اصلی برنامه بود. در یک استان، همه شهرها به‌صورت هم‌زمان میزبان مراسمی با شعار مشترک شدند. این هم‌زمانی، تلاشی برای بازتاب همبستگی در مقیاس استانی بود؛ نه فقط گردهمایی در مرکز استان، بلکه حضور در شهرهایی با ویژگی‌های اجتماعی و جغرافیایی متفاوت.

از موشک قدر تا ضرب‌آهنگ زورخانه؛ آمیزه‌ای از دفاع و فرهنگ

یکی از رویدادهای شاخص مراسم خرم‌آباد، نمایش موشک قدر هشت بود؛ تصویری که در کنار گزارش‌هایی از ضرب‌آهنگ ورزش زورخانه‌ای، ترکیبی از نمادهای دفاعی و فرهنگی را در فضای رزمایش به نمایش می‌گذاشت.

در چارچوب برنامه‌ای که عنوان «رزمایش» را بر خود دارد، نمایش تجهیزات دفاعی بخشی از پیام آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح بود.

حضور نمادهای دفاعی در فضای عمومی، تصویری از قدرت بازدارندگی و آمادگی برای دفاع از کشور ارائه کرد.

در سوی دیگر، ورزش زورخانه‌ای با ضرب‌آهنگ و آیین‌های شناخته‌شده‌اش، وجهی فرهنگی و سنتی به مراسم داد؛ وجهی که در ذهن مخاطب با مفاهیمی چون جوانمردی، پهلوانی و پیوند میان جسم و اراده تداعی شد.

کنار هم قرار گرفتن این عناصر، به مراسم تصویری چندلایه داد: تجهیزات دفاعی، حضور جمعی مردم و جلوه‌های فرهنگی. این عناصر یکسان نیستند و هرکدام معنای خود را دارند، اما در طراحی و بازتاب رزمایش، در یک قاب مشترک ملی میهنی قرار گرفته‌اند.

سردار فدوی؛ وحدت کلمه در روایت دفاع مقدس

سردار علی فدوی، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم خرم‌آباد بر نقش مردم در «دو دفاع مقدس» تأکید کرد و گفت پیروز این دو دفاع، مردم ایران هستند.

او با اشاره به بیش از ۲۴۰ شب حضور مردم، استمرار مشارکت عمومی را نشانه‌ای از همراهی با رزمندگان و تجلی وحدت کلمه دانست.

در سخنان فدوی، نقش مردم به حضور در یک مراسم محدود نمی‌شود؛ او از همراهی طولانی‌مدت مردم در خیابان‌ها و پشتیبانی از رزمندگان سخن گفت و آن را بخشی از روایت دفاعی کشور معرفی کرد.

از نگاه او، محاسبات مادی دشمنان در برابر اراده و باور مردم قرار گرفته و حضور عمومی، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی ایستادگی معرفی می‌شود.

فدوی همچنین به نقش مردم لرستان در مقاطع مختلف دفاعی اشاره کرد و گفت مردم استان در هر سه دفاع مقدس در صحنه حاضر بوده‌اند.

او با اشاره به حملات صورت‌گرفته به لرستان و حضور هوافضای سپاه در استان، از کمک داوطلبانه مردم با وسایل شخصی برای باز شدن مسیر تونل‌ها سخن گفت و یادآور شد: بیشترین هجوم‌های استکبار جهانی را در لرستان داشتیم، چرا که از لرستان بیشترین حملات به قلب تل‌آویو انجام شد.

خیابان‌ها خالی می‌شوند، روایت باقی می‌ماند

چهارشنبه ششم آبان، در خرم‌آباد و دیگر شهرهای لرستان، مسیرهای شهری میزبان اجتماع مردم شدند، تصاویر هوایی گستردگی جمعیت را به قاب رسانه‌ها آوردند، نمایش موشک قدر وجهی از توانمندی دفاعی را بازتاب داد و سخنان مسئولان، معنای سیاسی و اعتقادی مراسم را در چارچوب همبستگی، وفاداری و دفاع از کشور توضیح داد.

سردار علی فدوی، پیروزی در دفاع مقدس را به مردم نسبت داد و بر وحدت کلمه تأکید کرد؛ استاندار لرستان نیز حضور مردم را قابی ماندگار از همراهی و ایستادگی خواند. در کنار این اظهارات، برگزاری مراسم در شهرهای مختلف استان نشان داد که «جان‌فدا»، رویدادی استانی بود؛ با مسیرهایی متفاوت، اما شعاری مشترک.

شاید مهم‌ترین تصویر این روز، فقط تصویری از جمعیت نباشد؛ تصویر پیوند میان یک نام، یک شعار و مجموعه‌ای از میدان‌های شهری است که برای چند ساعت در کانون یک روایت مشترک قرار گرفتند.

«جان‌فدا» نام عهد با ایران است؛ عهدی که از یاد شهدا و روایت‌های دفاعی نیرو می‌گیرد و در حضور عمومی مردم به نمایش درمی‌آید.

با پایان مراسم، خیابان‌ها دوباره به مسیرهای روزمره شهر بازمی‌گردند؛ خودروها عبور می‌کنند، میدان‌ها از ازدحام خالی می‌شوند و شهر زندگی عادی خود را از سر می‌گیرد. اما آنچه در قاب‌های تصویری و حافظه رویداد باقی می‌ماند، روایت روزی است که مردم در چندین شهر لرستان گرد هم آمدند و این حضور را به عنوان نشانه‌ای از همبستگی و وفاداری به میهن تجلی دادند.

حماسه، اگر قرار است از قاب یک روز فراتر برود، باید در حافظه جمعی و در عمل نیز ادامه پیدا کند؛ در روایت «جان‌فدا»، این ادامه راه با دفاع از ایران و حفظ همبستگی پیوند خورده است؛ پیامی که ششم آبان در خیابان‌های لرستان به نمایش درآمد.