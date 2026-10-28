آینده سایپا با محوریت فناوری و کاهش مصرف سوخت روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپانیوز، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری در بازدید از گروه خودروسازی سایپا گفت: از دو جنبه به مدیران و کارکنان سایپا تبریک می‌گویم چراکه فراز و فرودهای مختلف این صنعت را دیده‌ام و تکنولوژی در صنعت خودرو را می‌شناسم. اتفاقاتی که در سایپا مشاهده کردم، از جمله در مورد موتور آریانو و موارد دیگر، نشان‌دهنده پیشرفت این مجموعه است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم تحول فناورانه در صنعت خودرو، حرکت به سمت تولید خودروها و موتورهای کم‌مصرف، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه به زنجیره گسترده صنایع مرتبط با خودروسازی را از الزامات توسعه این صنعت دانست.

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به تحولات مشاهده‌شده در سایپا اظهار کرد: توسعه محصول در صنعت خودرو، فرایندی زمان‌بر است و نتایج برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های فناورانه ممکن است پس از چهار تا پنج سال در قالب تولید انبوه محصولات جدید نمایان شود. از این‌رو، آنچه امروز در بخش خودرو و قوای محرکه مشاهده می‌شود، حاصل روندی است که طی سال‎های گذشته آغاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه تغییرات امروز در حوزه موتور و خودرو در سایپا نشان‌دهنده تداوم حرکت صنعت است، افزود: توسعه فناوری و محصول باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا صنعت خودرو بتواند متناسب با نیازهای آینده حرکت کند.

حرکت به سمت موتورهای کم‌مصرف

افشین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ضرورت حرکت خودروسازان به سمت تولید موتورهای کم‌مصرف گفت: سال گذشته دکتر پزشکیان از خودروسازان خواست برنامه‌های خود را برای توسعه موتورهای کم‌مصرف ارائه کنند. این موضوع جهت‌گیری دولت است و خودروسازان نیز باید برنامه‌ها و اقدامات خود را در همین مسیر پیش ببرند.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت کاهش مصرف سوخت می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد، بر ضرورت حرکت صنعت خودرو به سمت تولید محصولات کم‌مصرف تأکید کرد.

افشین تأکید کرد: تحول در صنعت خودرو یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد؛ اما مهم است که مسیر حرکت کشور به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف باشد و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی نیز در این جهت‌گیری هماهنگ عمل کنند.

آمادگی معاونت علمی برای حمایت از زیست‌بوم فناوری خودرو

وی بر آمادگی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای حمایت از توسعه زیست‌بوم فناوری صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: معاونت علمی می‌تواند در مسیر توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت خودرو، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی نقش‌آفرینی کند و برای تقویت این زیست‌بوم، زمینه همراهی و حمایت دولت را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه محصولات داخلی، مانند محصولات دیگر کشورها، ممکن است نقاط قوت و ضعف داشته باشند، تصریح کرد: باید هم نقاط قوت و هم کاستی‌ها را دید. نقد زمانی مؤثر است که به اصلاح محصول و برطرف کردن مشکلات کمک کند، نه اینکه اصل تلاش و ظرفیت ایجادشده را نادیده بگیرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری ادامه داد: ممکن است یک محصول داخلی بهترین محصول جهان نباشد و ایرادهایی داشته باشد؛ اما این محصول به دست متخصصان، مهندسان و فناوران کشور ساخته شده و قایل تقدیر است. انتظار برای پیشرفت نیز باید با نقدی همراه باشد که به بهبود کیفیت و توسعه بیشتر منجر شود. لذا نقد صنعت خودرو نباید به نفی توان داخلی تبدیل شود.

نگاه تقلیل‌گرایانه به صنعت خودرو نباید داشت

افشین با رد نگاه تقلیل‌گرایانه به صنعت خودرو اظهار کرد: نمی‌توان صنعت خودرو را فقط به تعداد خودروهای تولیدشده یا هزینه‌های مستقیم آن محدود کرد و سپس نتیجه گرفت که تعطیلی فعالیت خودروساز و اختصاص منابع به شکل دیگری، الزاماً به نفع کشور خواهد بود. چنین نگاهی، زنجیره فناوری و تولیدی را که در پس این صنعت شکل گرفته است، نادیده می‌گیرد.

وی افزود: تولید خودرو به مجموعه گسترده‌ای از صنایع وابسته است؛ از فولاد و صنایع الکترونیک گرفته تا صنعت تایر، پتروشیمی، پلیمر و ماشین‌کاری. بخش‌های مختلف این زنجیره در تولید خودرو مشارکت دارند و هرکدام بخشی از ظرفیت صنعتی و فناورانه کشور را تشکیل می‌دهند

ایجاد کارگروه مشترک برای توسعه همکاری در صنعت خودرو

فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در جریان بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، از گروه خودروسازی سایپا، با اشاره به اهمیت تحقیق‌وتوسعه در صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع راهبردی کشور است و با توجه به شرایط تحریم، توسعه ظرفیت‌های فناورانه و تقویت زیست‌بوم نوآوری می‌تواند نقش مهمی در پایداری و استمرار تولید ایفا کند.

وی پیشنهاد کرد: کارگروه مشترکی برای توسعه همکاری میان صنعت خودرو و معاونت علمی تشکیل شود و تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی، ایدرو، وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز به امضا برسد.

وی افزود: این همکاری می‌تواند در قالب مگاپروژه‌های فناورانه تعریف شود و برای هر پروژه، زیرپروژه‌های مشخص، برنامه زمانی دقیق و چشم‌انداز روشن تعیین شود. همچنین طرح‌های هدف‌گذاری‌شده از سوی وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها، از جمله سازمان ملی استاندارد، باید بر اساس زیرساخت‌های فراهم‌شده و با هماهنگی میان دستگاه‌ها اجرا شود.

سایپا در مسیر اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌ها

علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، نیز در این نشست با بیان اینکه در ابتدای دوره مدیریتی با کسری قابل توجه منابع و تعهدات مالی مواجه بودیم، گفت: مهم‌ترین هدف ما این بود که در کنار پرداخت تعهدات گذشته، جریان تولید و حیات عملیاتی شرکت حفظ شود. برای این منظور مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در حوزه تأمین مالی، فروش دارایی‌ها، کاهش بهای تمام‌شده و مدیریت هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین به اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، چابک‌سازی ساختار گروه و کاهش شرکت‌های غیرضروری بود. در این فرآیند، شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها ارتباط مؤثری با مأموریت اصلی گروه نداشت، شناسایی و تعیین تکلیف شدند و تعداد قابل توجهی از شرکت‌های گروه کاهش یافت.

شیخ‌زاده خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از اقداماتی که در حوزه اصلاح ساختار، کاهش هزینه، تعیین تکلیف دارایی‌ها، مدیریت تعهدات و چابک‌سازی گروه انجام شده، آثار خود را نشان داده و مبنای ادامه مسیر سایپا برای بهبود عملکرد و تقویت تولید قرار گرفته است.

توسعه خانواده موتورهای کم‌مصرف در سایپا

همچنین مهدی رادمنش، عضو هیات مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور توسعه محصول و کیفیت گفت: فرمایشات رئیس‌جمهوری درباره سیاست‌گذاری شفاف در حوزه مصرف سوخت، کاهش ناترازی بنزین، کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان، سرلوحه پروژه‌های توسعه محصول سایپا قرار گرفته است.

وی افزود: نخستین پروژه مهم ما در این مسیر، توسعه خانواده موتور است که با هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از فناوری‌های روز دنیا در حال انجام است. این خانواده موتور شامل نسخه‌های تنفس طبیعی، توربوشارژ و توربو GDI خواهد بود و برای محصولات مختلف سایپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور توسعه محصول و کیفیت گفت: در کنار خانواده موتور، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی را نیز دنبال می‌کنیم و پس از مطالعات انجام‌شده، فناوری پلاگین هیبرید را به دلیل ظرفیت بالای آن در کاهش مصرف سوخت و نیاز کمتر به زیرساخت‌های شارژ، انتخاب کرده‌ایم.