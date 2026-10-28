محسن دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت دانش‌آموزان گفت: رسالت آموزش‌وپرورش، تربیت نسلی متفکر، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از اعتمادبه‌نفس است و صیانت از حقوق دانش‌آموزان و فرهنگیان در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید فرصت اظهارنظر، گفت‌وگو و نقد داشته باشند، افزود: حفظ حرمت دانش‌آموزان و فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد فکری و تربیتی آنان ضروری است و هرگونه رفتار آسیب‌زننده به جسم و روان دانش‌آموزان، تحت هر شرایطی، ممنوع است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به راهکارهای قانونی مدیریت تخلفات دانش‌آموزان گفت: برخورد با تخلفات باید متناسب با نوع رفتار و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ انجام شود.

دهقان ادامه داد: تذکر شفاهی و کتبی و در مراحل بعد، تغییر کلاس یا مدرسه برای مدت مشخص، از جمله روش‌هایی است که متناسب با شرایط و ضوابط می‌توان به کار گرفت؛ با این حال، هدف اصلی باید اصلاح رفتار دانش‌آموز و جلوگیری از بازماندگی او از تحصیل باشد.

برخورد با تخلفات دانش‌آموزان بر اساس آیین‌نامه

وی با اشاره به ممنوعیت تنبیه بدنی و رفتارهای آسیب‌زننده به روان دانش‌آموزان تصریح کرد: مطابق ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس، تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموزان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است و در صورت وقوع تخلف، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف، پرونده فرد متخلف تشکیل و موضوع از طریق مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

حمایت از معلمان در کنار صیانت از حقوق دانش‌آموزان

دهقان با اشاره به احتمال بروز رفتارهای توهین‌آمیز یا تعرض به معلمان از سوی دانش‌آموزان، اولیا یا افراد دیگر بیان کرد: آموزش‌وپرورش برای حمایت حقوقی از فرهنگیان، ظرفیت حقوقی دارد و در صورت بروز چنین مواردی، پیگیری قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در محیط مدرسه، تلاش می‌شود مسائل و اختلافات با رویکرد تربیتی و از طریق گفتگو و مدیریت مناسب حل‌ و فصل شود؛ با این حال، حمایت از معلمان در برابر تعرض و بی‌احترامی نیز مورد توجه است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌ و پرورش فارس با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این مجموعه گفت: هر سال در آستانه آغاز سال تحصیلی، بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی به مناطق و مدارس ابلاغ می‌شود و از فرهنگیان خواسته می‌شود مفاد آن را مطالعه و تأیید کنند.

ثبت شکایت از طریق سامانه فواد

دهقان گفت: در حدود ۴۰ روز ابتدایی سال تحصیلی جاری، موردی از تنبیه بدنی دانش‌آموزان به این اداره ارجاع نشده است.

وی در پایان از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست در صورت مواجهه با تنبیه بدنی، سوءرفتار یا تخلف در مدارس، موضوع را از طریق سامانه فواد، بخش ثبت شکایات ، مدیر مدرسه، رؤسای ادارات و نواحی آموزش‌وپرورش یا مسئولان بازرسی این ادارات پیگیری کنند.

این مسئول تأکید کرد: شکایت‌های ثبت‌شده در این مسیرها بررسی می‌شود و آموزش‌ و پرورش پیگیری موارد گزارش‌ شده را در دستور کار دارد.