توقف ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان زارچ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، سیداصغر نبوی‌زاده اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی‌های میدانی سامانه ۱۳۱، پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محدوده دشت امامیه و بلوار امام رضا شناسایی و از ادامه عملیات ساخت‌وساز جلوگیری شد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد در برخی قطعات اراضی زراعی و باغی این محدوده، ساخت‌وساز بدون دریافت مجوزهای قانونی در حال انجام بوده است که با ورود به‌موقع عوامل نظارتی، متوقف شد.

نبوی‌زاده با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، پیگرد قانونی دارد و هرگونه اقدام در این زمینه باید با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

وی حفظ اراضی کشاورزی را در تأمین امنیت غذایی و صیانت از منابع تولید مؤثر دانست و افزود: برای هر پنج مورد شناسایی‌شده پرونده تخلف تشکیل شده و مراحل قانونی رسیدگی به آن‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ تأکید کرد: گشت‌های نظارتی سامانه ۱۳۱ با هدف پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از اراضی زراعی و باغی شهرستان ادامه خواهد داشت.