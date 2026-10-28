به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از فراهم شدن امکان استفاده صاحبان مشاغل واجد شرایط از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد.



وی با اشاره به رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها اظهار کرد: اجرای این دستورالعمل با هدف ساده‌سازی انجام تکالیف قانونی صاحبان مشاغل، تکریم مؤدیان، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری دنبال می‌شود.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: صاحبان مشاغل مشمول می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور فرم مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ را مشاهده و اطلاعات درج‌شده در آن را بررسی کنند.



رضائی ادامه داد: مؤدیان پس از بررسی اطلاعات و محاسبات درج‌شده در سامانه، می‌توانند در صورت تمایل فرم مالیات مقطوع خود را تأیید کنند یا مطابق مقررات، اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.



وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای پرداخت مالیات بیان کرد: امکان پرداخت اقساطی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ فراهم شده و مؤدیان واجد شرایط می‌توانند در چارچوب ضوابط اعلام‌شده، از امکان تقسیم مالیات و دریافت یک قسط مازاد بر تعداد اقساط تعیین‌شده با استفاده از چک دیجیتال بهره‌مند شوند.



مؤدیان پیش از تأیید فرم، محاسبات را بررسی کنند



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در سامانه اظهار کرد: در محاسبه مالیات مقطوع، تعدیلات قانونی مرتبط با نوع فعالیت اقتصادی، موقعیت جغرافیایی کسب‌وکار و شرایط مشمولان مطابق ضوابط اعمال می‌شود تا فرایند تعیین مالیات با لحاظ مقررات مربوط انجام گیرد.



رضائی افزود: یکی از قابلیت‌های سامانه، فراهم شدن امکان مقایسه مبلغ مالیات مقطوع با محاسبات مبتنی بر مقررات قانونی و اطلاعات فعالیت‌های مشابه است که می‌تواند به افزایش آگاهی صاحبان مشاغل درباره مبانی تعیین مالیات کمک کند.



وی ادامه داد: مؤدیان با استفاده از این امکان می‌توانند پیش از تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰، اطلاعات و مبانی محاسبه مالیات خود را بررسی کرده و با آگاهی بیشتری درباره تأیید مالیات مقطوع یا ارائه اظهارنامه مالیاتی تصمیم بگیرند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به روند بارگذاری اطلاعات در سامانه خاطرنشان کرد: فرم‌های مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ به‌صورت تدریجی در دسترس صاحبان مشاغل قرار می‌گیرد و لازم است مؤدیان اطلاعیه‌ها و پیامک‌های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور را پیگیری کنند.



رضائی از صاحبان مشاغل خواست برای مشاهده فرم، بررسی اطلاعات و اطلاع از وضعیت پرونده مالیاتی خود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند و پیگیری امور را از مسیرهای رسمی انجام دهند.



مؤدیان مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشند



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تأکید بر ضرورت پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی تصریح کرد: پیامک‌های سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً با سرشماره MALIAT ارسال می‌شود و این سازمان از طریق پیام‌رسان‌ها برای مؤدیان پیام ارسال نمی‌کند.



وی افزود: شهروندان و صاحبان مشاغل باید نسبت به پیام‌های منتسب به سازمان امور مالیاتی در پیام‌رسان‌ها یا پیامک‌های ارسال‌شده از سرشماره‌های غیرمعتبر حساس باشند و از ورود به لینک‌های مشکوک، ارائه اطلاعات شخصی و بانکی و پرداخت وجه از طریق درگاه‌های ناشناس خودداری کنند.



مالیات مؤدیان در مسیر توسعه زیرساخت‌های قم قرار می‌گیرد



مدیرکل امور مالیاتی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و آن را زمینه‌ای برای افزایش شفافیت در تخصیص منابع مالیاتی و تقویت مشارکت مؤدیان در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی دانست.



رضائی اظهار کرد: در این طرح، مؤدیان واجد شرایط می‌توانند مطابق مقررات و از طریق فرایندهای تعیین‌شده، پروژه مورد نظر خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده برای اختصاص منابع مالیاتی انتخاب کنند.



وی افزود: این سازوکار با هدف ایجاد ارتباط روشن میان پرداخت مالیات و تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز جامعه اجرا می‌شود و می‌تواند زمینه مشارکت فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی را فراهم کند.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای این استان بیان کرد: در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات سال ۱۴۰۵، پروژه‌هایی در حوزه آموزش، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، آبرسانی، حمل‌ونقل و بهداشت روستایی معرفی شده‌اند که تأمین اعتبار آنها در چارچوب این طرح دنبال می‌شود.



رضائی به تشریح پروژه‌های پیش‌بینی‌شده پرداخت و گفت: ۹ پروژه ساخت مدرسه و فضاهای آموزشی با اعتبار مورد نیاز ۲۷۴ میلیارد تومان، سه پروژه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با اعتبار ۲۱۲ میلیارد تومان و یک پروژه آبرسانی با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان در فهرست طرح‌های استان قرار دارند.



وی افزود: همچنین برای احداث جاده و بهسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اعتباری معادل ۱۱۷ میلیارد تومان و برای اجرای هفت پروژه احداث خانه بهداشت در روستاها، اعتبار مورد نیاز ۴۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به اهمیت مشارکت مؤدیان در تأمین منابع این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: بهسازی محور قدیم قم ـ تهران و طرح‌های مرتبط با توسعه فضاهای آموزشی و خدمات عمومی از جمله زمینه‌های مشارکت در آبادانی استان به شمار می‌روند.



رضائی در پایان تأکید کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن امکان مشاهده آثار ملموس پرداخت مالیات در زندگی مردم اجرا می‌شود تا مؤدیان بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و ارتقای خدمات عمومی استان نقش‌آفرینی کنند.