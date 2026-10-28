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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

مدارس استان سمنان میزبان رزمایش‌های پدافند غیرعامل

مدارس استان سمنان میزبان رزمایش‌های پدافند غیرعامل

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش سمنان با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در مدارس استان، گفت: رزمایش‌هایی با هدف ارتقای آگاهی دانش آموزان، در مدارس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی در مراسم نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه بایگان سمنان با حضور استاندار، از اجرای برنامه‌ها و رزمایش های متنوع مرتبط با پدافند غیرعامل در مدارس استان در طول این هفته خبر داد.

وی افزود: در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، فعالیت‌های آموزشی و مهارتی با موضوعات زیستی، محیطی و فضای مجازی اجرایی شده است و امیدواریم با استمرار این آموزش‌ها و ارتقای سطح آگاهی آینده سازان میهن، زمینه ساخت جامعه‌ای ایمن‌تر، تاب‌آورتر و مسئولیت پذیرتر فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر نقش بنیادین نهاد آموزش و پرورش در نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل اظهار کرد: باید پیش از وقوع خطر، راه های کاهش آسیب را بیاموزیم و از خود، خانواده، مدرسه و کشورمان محافظت کنیم؛ چرا که مدرسه بهترین بستر برای فرهنگ‌سازی در این حوزه است و دانش‌آموزان باید با راهکارهای پیشگیری از خطرات و مدیریت اصولی حوادث آشنا شوند.

شریفی در بخش دیگری بر توجه به مقوله‌های حیاتی نظیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای سواد رسانه‌ای و آمادگی همه‌جانبه در برابر حوادث تاکید کرد.

وی ادامه داد: استفاده صحیح از منابع انرژی به‌منظور حفظ سرمایه‌های نسل آینده، خودداری قاطعانه از بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی و افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی همچون زلزله، از جمله موضوعات کلیدی است که باید در مدارس، خانواده‌ها و سطح جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6992415

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