به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی در مراسم نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه بایگان سمنان با حضور استاندار، از اجرای برنامه‌ها و رزمایش های متنوع مرتبط با پدافند غیرعامل در مدارس استان در طول این هفته خبر داد.

وی افزود: در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، فعالیت‌های آموزشی و مهارتی با موضوعات زیستی، محیطی و فضای مجازی اجرایی شده است و امیدواریم با استمرار این آموزش‌ها و ارتقای سطح آگاهی آینده سازان میهن، زمینه ساخت جامعه‌ای ایمن‌تر، تاب‌آورتر و مسئولیت پذیرتر فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر نقش بنیادین نهاد آموزش و پرورش در نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل اظهار کرد: باید پیش از وقوع خطر، راه های کاهش آسیب را بیاموزیم و از خود، خانواده، مدرسه و کشورمان محافظت کنیم؛ چرا که مدرسه بهترین بستر برای فرهنگ‌سازی در این حوزه است و دانش‌آموزان باید با راهکارهای پیشگیری از خطرات و مدیریت اصولی حوادث آشنا شوند.

شریفی در بخش دیگری بر توجه به مقوله‌های حیاتی نظیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای سواد رسانه‌ای و آمادگی همه‌جانبه در برابر حوادث تاکید کرد.

وی ادامه داد: استفاده صحیح از منابع انرژی به‌منظور حفظ سرمایه‌های نسل آینده، خودداری قاطعانه از بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی و افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی همچون زلزله، از جمله موضوعات کلیدی است که باید در مدارس، خانواده‌ها و سطح جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.