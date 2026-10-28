به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان بیجار، با تأکید بر ضرورت هماهنگی و آمادگی بخش‌های مختلف اجرایی اظهار کرد: روند اجرای برنامه‌های انتخاباتی، وضعیت زیرساخت‌های مورد نیاز و اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات باید به‌صورت مستمر ارزیابی و پیگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت آماده‌سازی شعب اخذ رأی و تجهیزات مورد نیاز افزود: بررسی وضعیت شعب، دستگاه‌های احراز هویت رأی‌دهندگان و تأمین امکانات لازم، از جمله محورهایی است که باید با دقت و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دنبال شود.

فرماندار بیجار با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات بیان کرد: ارزیابی میزان پیشرفت اقدامات، شناسایی نیازمندی‌های اجرایی و رفع موانع احتمالی، زمینه انجام منظم و هماهنگ فعالیت‌های مرتبط با انتخابات را فراهم می‌کند.

کاظمی هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات را ضروری دانست و گفت: مسئولان کمیته‌ها باید ضمن پیگیری به‌موقع امور محوله، برای رفع مشکلات احتمالی و تسریع در اجرای برنامه‌ها تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسه ادامه داد: انجام دقیق وظایف، تعامل مستمر میان بخش‌های مختلف ستاد و ارزیابی روند پیشرفت فعالیت‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا مقدمات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان بیجار با آمادگی لازم فراهم شود.