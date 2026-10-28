به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی صبح چهارشنبه در همایش جهاد فاطمی با اشاره به گسترش اعتراضات علیه سیاست‌های آمریکا در کشورهای مختلف اظهار کرد: به گفته وی، گسترش این اعتراضات نشان‌دهنده تأثیرگذاری تفکر انقلاب اسلامی و بیداری مردم در نقاط مختلف جهان است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مأموریت بیدار کردن ملت‌ها را دنبال می‌کند، مدعی شد: اعتراضات در کشورهای اروپایی و آمریکایی علیه سیاست‌های واشنگتن، نشان می‌دهد که مردم در بخش‌های مختلف جهان نسبت به عملکرد قدرت‌های استکباری واکنش نشان می‌دهند.

یوسفی: تحولات منطقه به تقویت جبهه مقاومت انجامیده است

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین با اشاره به تحولات سوریه، لبنان و یمن گفت: برخلاف تصور دشمنان، تحولات سوریه به پایان جبهه مقاومت منجر نشده و حزب‌الله و انصارالله همچنان در معادلات منطقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند.

یوسفی با اشاره به ترور سیدحسن نصرالله و شماری از فرماندهان حزب‌الله افزود: دشمنان تصور می‌کردند با ترور فرماندهان مقاومت می‌توانند این جریان را از میدان خارج کنند، اما به اعتقاد وی، این هدف محقق نشده است.

وی همچنین با اشاره به تحولات یمن، عراق و پاکستان، مدعی شد فشارهای آمریکا نتوانسته است همه اهداف موردنظر این کشور را محقق کند و واکنش‌های مردمی در این کشورها بر محاسبات واشنگتن تأثیر گذاشته است.

تنگه هرمز و تحریم؛ ابزارهای فشار متقابل

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات تنگه هرمز اظهار کرد: اقدامات ایران در این منطقه بر معادلات اقتصادی جهان تأثیر گذاشته است و ظرفیت‌های کشور برای مقابله با فشارهای خارجی همچنان قابل توسعه است.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی سپاه در قزوین درباره تحولات احتمالی آینده گفت: به گفته او، جمهوری اسلامی هنوز از همه ظرفیت‌های خود استفاده نکرده و توانمندی‌های جدید در مراحل مختلف رونمایی خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین همچنین با اشاره به نوسانات بازار جهانی نفت و واکنش بازارها به اظهارات دونالد ترامپ، مدعی شد که تأثیرگذاری اظهارات و پیام‌های رئیس‌جمهور آمریکا بر بازارهای جهانی کاهش یافته است.

وی در ادامه، به موضوع وابستگی برخی دولت‌ها به آمریکا پرداخت و با اشاره به وضعیت پاکستان گفت: فشارهای خارجی و محدودیت‌های مرزی می‌تواند بر شرایط اقتصادی کشورهای منطقه اثر بگذارد؛ با این حال، به اعتقاد وی، جمهوری اسلامی از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند در معادلات منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

هشدار درباره تلاش دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی

یوسفی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت هوشیاری در داخل کشور گفت: دشمن در کنار فشارهای خارجی، به‌دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد عمومی است و باید نسبت به روش‌های مختلف آن مراقبت کرد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف دشمن، کاهش پایگاه اجتماعی جریان انقلاب است، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با طرح اتهام‌ها علیه مسئولان و حاکمیت، دیوار بی‌اعتمادی میان نیروهای انقلاب و بخش‌های دیگر جامعه ایجاد کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین افزود: در چنین شرایطی، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از تعمیق شکاف‌ها اهمیت دارد؛ زیرا تضعیف اعتماد عمومی می‌تواند زمینه را برای تغییر موازنه سیاسی و کاهش نقش نیروهای انقلاب فراهم کند.

یوسفی با اشاره به آنچه الگوی موردنظر دشمن در لبنان خواند، گفت: به اعتقاد وی، دشمن می‌خواهد نیروهای وابسته به انقلاب را به اقلیتی کم‌اثر تبدیل کند و زمینه تسلط جریان‌های همسو با غرب بر ساختارهای سیاسی و اجرایی را فراهم سازد.