به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با امضای تفاهم‌نامه همکاری، زمینه تعامل در حوزه فناوری‌های نوآورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دو مجموعه را فراهم کردند.

مالک نادری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری این پارک با هلدینگ ایریتک، با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی دو مجموعه، اظهار کرد: دانشگاه و صنعت می‌توانند با تکیه بر تجربه، دانش و توان مدیریتی خود، مسیر توسعه فناوری کشور را هموار کنند و پس از عبور از بحران‌های موجود، در ساخت کشور و منطقه نقش مؤثرتری داشته باشند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت هلدینگ ایریتک و تجربه همکاری‌های پیشین خود با این مجموعه در حوزه مهندسی مشاوره صنعتی، گفت: ایریتک را شرکتی ریشه‌دار، باسابقه و خوش‌نام می‌دانم و برای ما مایه افتخار است که بتوانیم همکاری مؤثری با چنین مجموعه‌ای شکل دهیم.

وی با تشریح رویکرد این پارک در توسعه زیست‌بوم نوآوری، عنوان کرد: چشم‌انداز پارک بر سه مؤلفه اصلی اصالت، ارزش‌آفرینی و آینده‌آفرینی استوار است. اصالت در این رویکرد به پیشینه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آموزش مهندسی و تربیت نیروی متخصص بازمی‌گردد و ارزش‌آفرینی نیز به تبدیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه به فناوری، ثروت و اشتغال پایدار اشاره دارد.

نادری با تأکید بر اهمیت اشتغال‌آفرینی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی گفت: اشتغال‌آفرینی فاخر از موضوعاتی است که به آن پایبندیم؛ زیرا نیروهای دارای تحصیلات عالی باید بتوانند در مسیر توسعه فناوری و شکل‌گیری آینده کشور نقش‌آفرینی کنند. دانشگاه‌های کلیدی کشور در این زمینه مسئولیت مهمی دارند و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در پی ایفای نقش خود در آینده‌سازی و توسعه فناوری است.

وی با اشاره به تغییرات پرشتاب فناوری در جهان، اظهار کرد: فناوری‌های نوظهور و تحول‌آفرین را نمی‌توان نادیده گرفت. این فناوری‌ها صرفاً به بهبود تدریجی شرایط موجود محدود نمی‌شوند، بلکه می‌توانند ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و شیوه زندگی مردم را تغییر دهند. به همین دلیل، شرکت‌های بزرگ کشور باید تحولات جهانی را با دقت دنبال کنند و پارک‌های علم و فناوری نیز باید در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ضرورت طراحی متناسب با شرایط بومی در توسعه مناطق نوآوری تصریح کرد: ایجاد یک ناحیه نوآوری به معماری سازمانی و زیرساخت‌های خاص خود نیاز دارد و نمی‌توان الگوهایی مانند سیلیکون‌ولی را بدون توجه به تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای دیگر بازتولید کرد. هر منطقه باید براساس ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خود، الگوی توسعه نوآوری را شکل دهد.

نادری همچنین با اشاره به تغییر نگاه به شرکت‌های فناور بالغ گفت: در گذشته، یکی از رویکردهای رایج این بود که شرکت‌ها پس از رسیدن به بلوغ و بزرگ‌شدن، از محیط پارک‌های علم و فناوری خارج شوند؛ اما امروز لازم است به رشد و توسعه این شرکت‌ها کمک شود و در عین حال، ارتباط آن‌ها با زیست‌بوم نوآوری حفظ شود.

ناحیه نوآوری امیرکبیر؛ محدوده‌ای برای پیوند دانشگاه، صنعت و زیست‌بوم فناوری

وی با تشریح موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این ناحیه در محدوده مرکزی تهران قرار دارد و از شمال به خیابان مطهری و در محدوده خیابان‌های حجاب، وصال، جمهوری و مفتح گسترده شده است. مساحت این ناحیه حدود ۷۸۰ هکتار است و با توافق شهرداری، معاونت علمی و وزارت علوم شکل گرفته و راهبری علمی و فناورانه آن به پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر سپرده شده است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: شرکت‌هایی که در این محدوده فعالیت می‌کنند، در صورت انجام فعالیت‌های توسعه فناوری، تحقیق و توسعه و نوآوری و احراز شرایط و ارزیابی‌های پارک، می‌توانند از مزایای پیش‌بینی‌شده برای ناحیه نوآوری، از جمله معافیت‌های مالیاتی مربوط به حقوق کارکنان و درآمد، بهره‌مند شوند.

نادری با اشاره به محدودیت فضای توسعه افقی در مرکز پایتخت، از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های فیزیکی پارک خبر داد و گفت: توسعه فضاهای موجود، از جمله ساختمان ابن‌سینا، در دستور کار قرار دارد و برای افزایش ظرفیت آن برنامه‌ریزی شده است. در کنار این موضوع، ساختمان‌های دیگر پارک نیز میزبان شرکت‌هایی هستند که پروژه‌های فناورانه و صنعتی بزرگی را اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های مستقر در پارک اظهار کرد: برخی شرکت‌های این مجموعه در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، از جمله پروژه‌های مرتبط با صنعت فولاد، مشارکت دارند. همچنین بخشی از فعالیت‌های تولیدی در مجتمع فرخشهر یا واحدهای تولیدی مستقر در محدوده شهریار انجام می‌شود و شرکت‌های فناور مجموعه در زمینه ساخت تجهیزات و محصولات صنعتی نیز فعال هستند.

نادری با اشاره به تأثیر تعطیلی فعالیت‌های حضوری دانشگاه بر مراکز نوآوری گفت: مراکز نوآوری که از موتورهای توسعه پارک به شمار می‌روند، در یک سال گذشته به دلیل کاهش حضور دانشجویان و تعطیلی فعالیت‌های حضوری دانشگاه تضعیف شدند؛ با این حال، این مراکز بار دیگر در حال بازیابی ظرفیت‌های خود هستند.

هوش مصنوعی، انرژی و تجارت؛ سه محور راهبردی پارک

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تشریح اولویت‌های این مجموعه گفت: هوش مصنوعی، انرژی و تجارت سه محور راهبردی پارک هستند که براساس ظرفیت‌های دانشگاه، ویژگی‌های ناحیه نوآوری و تحولات کشور و جهان انتخاب شده‌اند. این اولویت‌بندی به معنای کنارگذاشتن سایر حوزه‌ها نیست، بلکه جهت‌گیری اصلی پارک در پذیرش شرکت‌ها، برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت‌های فناورانه را مشخص می‌کند.

وی از ایجاد مرکز نوآوری بورس کالا در خیابان طالقانی خبر داد و افزود: برای این مرکز، برنامه‌ای بلندمدت در نظر گرفته شده است تا فعالیت‌های نوآورانه مرتبط با بورس کالا در یک مجموعه متمرکز شود و این مرکز بتواند در سطح ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

نادری با اشاره به جایگاه نواحی نوآوری در تهران اظهار کرد: در کنار ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نواحی مرتبط با دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران نیز از ظرفیت‌های مهم این حوزه هستند. تمرکز بالای دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، وزارتخانه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در مرکز تهران، ویژگی خاصی برای توسعه نوآوری ایجاد کرده است.

وی با اشاره به آمار شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این نواحی گفت: براساس آمار ارائه‌شده در این نشست، حدود ۴۶۰ شرکت دانش‌بنیان در ناحیه نوآوری امیرکبیر حضور دارند و دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران نیز به‌ترتیب حدود ۳۶۰ و ۳۸۲ شرکت دانش‌بنیان را در محدوده‌های مرتبط با خود جای داده‌اند. به گفته وی، این ارقام نشان‌دهنده تراکم بالای ظرفیت‌های علمی و فناورانه در این محدوده‌هاست.

استقرار ۲۵۰ شرکت و استارتاپ در پارک امیرکبیر

نادری با اشاره به وضعیت فعلی مجموعه پارک گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰ شرکت و استارتاپ در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر هستند و در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته با کمبود هسته‌های فناور و تیم‌های نوپا مواجه بوده‌اند، افزود: حدود ۸۰ درخواست جدید برای پذیرش دریافت شده است و پیش‌بینی می‌شود دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ مورد از آن‌ها پذیرفته شوند. به گفته وی، بخشی از کاهش شکل‌گیری هسته‌های فناور به تعطیلی فعالیت‌های حضوری دانشگاه و آسیب‌های ناشی از آن مربوط می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اینکه پارک را نباید صرفاً مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و تجهیزات دانست، تصریح کرد: زیست‌بوم نوآوری بیش از هر چیز به انسان‌ها، اندیشه‌ها، شبکه‌های ارتباطی و تعاملات میان بازیگران آن وابسته است. در همین چارچوب، ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه و ارتباط آن‌ها با شرکت‌های فناور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر حدود ۴۳۰ عضو هیئت علمی دارد و ۵۸ نفر از اعضای هیئت علمی در قالب ۵۱ واحد شرکتی در پارک مستقر هستند. برخی دیگر از اعضای هیئت علمی نیز شرکت‌های خود را خارج از محدوده پارک و در شهرک‌های صنعتی اداره می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت کارآفرینی فناورانه دانشگاه به محدوده فیزیکی پارک محدود نیست.

نادری با اشاره به فعالیت شرکت‌های برخاسته از دانشگاه افزود: بخشی از شرکت‌های مستقر در این مجموعه از مراحل اولیه کارآفرینی آغاز کرده‌اند و به‌تدریج به کسب‌وکارهای بزرگ‌تر تبدیل شده‌اند. برخی از آن‌ها در حوزه صادرات نیز فعالیت دارند و از ظرفیت نیروهای دانش‌آموخته و تیم‌های دانشجویی برای توسعه محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش پارک در درآمدزایی دانشگاه گفت: یکی از اهداف پارک، مشارکت در خلق ثروت و افزایش منابع مالی برای توسعه فعالیت‌های دانشگاهی است. به گفته وی، درآمد دانشگاه از محل فعالیت‌های مرتبط با پارک در سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نمونه‌هایی از محصولات فناورانه شرکت‌های این مجموعه اندیشه اظهار کرد: یکی از شرکت‌های مستقر در پارک، باتری ذخیره‌ساز گرافنی را وارد بازار کرده است و برنامه دارد محصول دیگری با عنوان «الترا باتری» را نیز در سال آینده به بازار عرضه کند.

صندوق پژوهش و فناوری برای پشتیبانی از قراردادهای فناورانه

دکترنادری با اشاره به زیرساخت‌های مالی و حمایتی پارک گفت: صندوق پژوهش و فناوری مستقر در مجموعه، خدماتی مانند صدور ضمانت‌نامه، ارائه تسهیلات و اعطای وام را برای شرکت‌هایی که در مسیر اجرای قراردادها و توسعه فعالیت‌های خود به حمایت مالی نیاز دارند، فراهم می‌کند.

وی افزود: در ناحیه نوآوری، هفت صندوق فعالیت می‌کنند که هرکدام در حوزه‌های مختلف خدمات ارائه می‌دهند. این زیرساخت‌ها می‌توانند ریسک فعالیت‌های فناورانه را کاهش دهند و روند توسعه و تجاری‌سازی محصولات را تسریع کنند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شبکه‌سازی میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری و استفاده از ظرفیت متخصصان ایرانی خارج از کشور تأکید کرد و گفت: پارک برنامه‌هایی برای ارتباط با متخصصان و کارآفرینان برجسته ایرانی خارج از کشور اجرا می‌کند تا از تجربه و دانش آن‌ها برای مشاوره به شرکت‌های فناور بهره گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به آموزش، پژوهش، انتقال فناوری و فرهنگ در توسعه زیست‌بوم نوآوری خاطرنشان کرد: خلق ثروت از مسیر فناوری بدون آموزش باکیفیت، پژوهش مؤثر و انتقال فناوری امکان‌پذیر نیست. همچنین مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی در بلوغ شخصیتی دانشجویان و تربیت مدیران آینده نقش دارند.

نادری در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی گفت: ظرفیت اصلی کشور در نیروی انسانی متخصص و جوانان تحصیل‌کرده آن قرار دارد و باید از این سرمایه به‌درستی استفاده کرد تا فناوری و نوآوری به بهبود رفاه جامعه و ایجاد شرایط پایدارتر برای زندگی مردم منجر شود.

همکاری با دانشگاه امیرکبیر باید به پروژه‌های اجرایی و خروجی قابل ارزیابی منجر شود

احسان گودرزی، مدیرعامل هلدینگ بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)، نیز در این مراسم با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در شکل‌گیری توان صنعتی کشور، گفت: هر آنچه امروز در حوزه‌های مختلف صنعتی در اختیار داریم، ریشه در دانش و ظرفیت دانشگاه‌ها دارد. دانشگاه مبنای علم و توسعه است و صنعت برای دستیابی به نتایج بهتر، به ارتباط مستمر با مراکز علمی و پژوهشی نیاز دارد.

وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری ایریتک اظهار کرد: این مجموعه در سال ۱۳۵۴ با مأموریت انتقال دانش فولاد به کشور فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان، قراردادی با یک شرکت ایتالیایی برای انتقال دانش فنی فولاد منعقد شد؛ اما پس از انقلاب و خروج شرکت خارجی، ایرتک ناچار شد مسیر فعالیت خود را با اتکا به توان داخلی ادامه دهد.

مدیرعامل هلدینگ ایریتک افزود: شکل‌گیری این مجموعه بر پایه ظرفیت دانشگاهی و حضور استادان و نخبگان دانشگاهی بود و همین پشتوانه به‌تدریج زمینه توسعه فعالیت‌های آن را فراهم کرد. مأموریت اولیه ایریتک، انتقال دانش فولاد و کمک به ساخت صنایع فولادی کشور بود، اما این مجموعه در ادامه فعالیت خود وارد حوزه‌های دیگری از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی نیز شد.

گودرزی با اشاره به فعالیت‌های جدید این هلدینگ گفت: در حال حاضر، حوزه انرژی‌های نو و نیروگاه‌های خورشیدی نیز در برنامه‌های این مجموعه قرار دارد و فعالیت‌های آن دیگر به صنعت فولاد محدود نیست.

وی با تأکید بر اهمیت دانشگاه در توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: دانشگاه‌ها محل شکل‌گیری ایده‌ها و دانش‌هایی هستند که در نهایت به طرح‌های اجرایی در صنعت، پزشکی و سایر حوزه‌ها تبدیل می‌شوند. از همین رو، حفظ و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه اهمیت زیادی دارد و نمی‌توان توسعه صنعتی را بدون بهره‌گیری از ظرفیت علمی کشور دنبال کرد.

مدیرعامل هلدینگ ایریتک با اشاره به تغییر رویکرد این مجموعه در تعامل با دانشگاه‌ها تصریح کرد: یکی از اهداف ما در ایریتک، ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر با دانشگاه‌های معتبر، از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بوده است. اعتقاد دارم دانشگاه و صنعت مکمل یکدیگرند و هرکدام بدون استفاده از ظرفیت دیگری، بخشی از توان خود را از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: دانش دانشگاه باید وارد صنعت شود تا نتایج کاربردی به دست آید و تجربه صنعت نیز باید به دانشگاه بازگردد تا زمینه بهبود پژوهش‌ها و تعریف مسائل واقعی برای تحقیقات علمی فراهم شود. این چرخه می‌تواند به توسعه کشور کمک کند.

گودرزی با اشاره به ظرفیت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران کشور گفت: در جریان سفرهای خارجی و گفت‌وگو با همکاران و متخصصان کشورهای دیگر، از جمله چین، گاهی با ظرفیت‌هایی مواجه می‌شویم که نشان می‌دهد کشورهای مختلف چگونه از دانش و تجربه دانشگاهی در صنعت استفاده می‌کنند. در مقابل، در کشور ما نیز استادان و متخصصان توانمندی حضور دارند که باید فرصت بیشتری برای مشارکت در پروژه‌های صنعتی پیدا کنند.

تشکیل کارگروه مشترک و تعریف پروژه‌های پایلوت

مدیرعامل هلدینگ ایریتک با تأکید بر ضرورت تبدیل تفاهم‌نامه به همکاری عملیاتی گفت: هدف از حضور در این نشست آن است که همکاری میان ایریتک و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سطح شعار فراتر برود. بر همین اساس، چند محور همکاری تعریف خواهد شد و برای پیشبرد آن‌ها، کارگروه‌های مشترک تشکیل می‌شود.

وی افزود: باید پروژه‌های پژوهشی کاربردی تعریف کنیم، طرح‌های پایلوت را به اجرا برسانیم، نتایج را ارزیابی کنیم و از خروجی‌های به‌دست‌آمده برای ادامه مسیر بهره بگیریم. صرف اعلام همکاری با دانشگاه و برگزاری نشست یا ثبت تصاویر مشترک نمی‌تواند هدف نهایی باشد؛ آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری ارتباطی تنگاتنگ و مستمر است که نتیجه آن در پروژه‌های واقعی دیده شود.

گودرزی با اشاره به برنامه خود برای پیگیری این همکاری گفت: از همکارانم خواسته‌ام موضوع تشکیل کارگروه و توسعه ارتباط با دانشگاه را در اولویت قرار دهند تا زمینه تعریف پروژه‌های مشترک فراهم شود. همچنین آمادگی داریم در صورت نیاز، از ظرفیت‌های موجود در مجموعه ایریتک برای کمک به دانشگاه و پیشبرد فعالیت‌های مشترک استفاده کنیم.

وی با اشاره به استقرار بخش‌هایی از مجموعه ایریتک در محدوده ونک و خیابان‌های خدامی، عطار و آرش اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تنوع حوزه‌های کاری هلدینگ، می‌توان ظرفیت‌های موجود را برای توسعه همکاری در اختیار دانشگاه قرار داد. این همکاری در نهایت به نفع دانشگاه، صنعت و خود مجموعه ایریتک خواهد بود.

مدیرعامل هلدینگ ایریتک با اشاره به حوادث جنگ ۱۲روزه و هدف قرار گرفتن دانشمندان کشور گفت: اتفاقاتی که در جریان جنگ رخ داد، بار دیگر اهمیت دانشمندان و سرمایه انسانی متخصص را نشان داد. کشور از نظر نیروی علمی و دانشگاهی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و باید از این ظرفیت‌ها در مسیر حل مسائل و توسعه صنعتی بهره بیشتری ببرد.

گودرزی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیدار با اعضای هیئت علمی این دانشگاه تأکید کرد: می‌توان روی همکاری ایریتک حساب کرد و این مجموعه آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را در اختیار دانشگاه قرار دهد تا ارتباط صنعت و دانشگاه به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شود.