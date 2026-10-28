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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

یک کشته و هفت مصدوم براثر واژگونی خودرو در آزادراه شیراز- اصفهان

یک کشته و هفت مصدوم براثر واژگونی خودرو در آزادراه شیراز- اصفهان

شیراز- رئیس مرکز اورژانس فارس از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت هفت نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در آزادراه شیراز–اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: حادثه ای ساعت ۰۴:۱۴ بامداد سه‌شنبه ششم آبان‌ماه، در محدوده پل کلوان به سمت سمیرم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این خودرو هشت سرنشین داشت که هفت نفر از آن‌ها در این سانحه مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: مصدومان پس از ارزیابی اولیه، دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت جسمانی، با تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) آباده منتقل شدند.

عابد خاطرنشان کرد: یک نفر دیگر نیز به دلیل شدت جراحات وارده در این حادثه جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6992427

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