یک کشته و هفت مصدوم براثر واژگونی خودرو در آزادراه شیراز- اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: حادثه ای ساعت ۰۴:۱۴ بامداد سه‌شنبه ششم آبان‌ماه، در محدوده پل کلوان به سمت سمیرم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این خودرو هشت سرنشین داشت که هفت نفر از آن‌ها در این سانحه مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: مصدومان پس از ارزیابی اولیه، دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت جسمانی، با تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) آباده منتقل شدند.

عابد خاطرنشان کرد: یک نفر دیگر نیز به دلیل شدت جراحات وارده در این حادثه جان خود را از دست داد.