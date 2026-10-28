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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

اجرای پروژه‌های بزرگ قزوین به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد

اجرای پروژه‌های بزرگ قزوین به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد

قزوین- استاندار قزوین با اشاره به محدودیت اعتبارات عمرانی دولت، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را راهکار پیشبرد پروژه‌های بزرگ استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات عمرانی دولت، باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ استان استفاده شود.

نوذری با اشاره به پروژه انتقال آب از طالقان به قزوین و اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومانی این طرح افزود: اجرای پروژه‌های زیرساختی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و دولت باید با تسهیل شرایط، زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی پروژه بیمارستان هزار تختخوابی نسیم سلامت و احداث سه هتل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از جمله طرح‌های در دست بررسی و پیگیری در استان برشمرد و گفت: استفاده از شیوه‌های متنوع قراردادی برای مشارکت بخش خصوصی می‌تواند ضمن کاهش بار مالی دولت، اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را تسهیل کند.

استاندار قزوین همچنین صدور مجوزهای بی‌نام در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و خدمات را بستری برای تسهیل سرمایه‌گذاری دانست و بر استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زنجیره‌های تولید و ارزش تأکید کرد.

احیای گراند هتل باید سرعت بگیرد

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تسریع در احیای گراند هتل اظهار کرد: این مجموعه تاریخی از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به جذب گردشگر و رونق اقتصادی قزوین کمک کند.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رفت گراند هتل سال گذشته به بهره‌برداری برسد، افزود: روند اجرای پروژه مطابق انتظار پیش نرفته است و بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است ساختمان اصلی مجموعه تا عید نوروز تحویل داده شود.

نوذری با تأکید بر ارزش تاریخی و اعتبار نام گراند هتل، خواستار اجرای تعهدات سرمایه‌گذار و دستگاه‌های مسئول در زمان تعیین‌شده شد و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احیای بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های اقامتی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست.

وی همچنین با اشاره به تجربه واگذاری برخی خانه‌های تاریخی به بخش خصوصی گفت: مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به حفظ بناهای قدیمی و تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌های گردشگری کمک کند؛ چراکه دولت به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های احیا و نگهداری همه بناهای تاریخی را ندارد.

استاندار قزوین نمایش جاذبه‌های تاریخی استان در آثار سینمایی و نمایش خانگی را نیز فرصتی برای معرفی قزوین در سطح ملی و جذب گردشگر دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی تأکید کرد.

تأکید بر حمایت از شمس‌آذر و تیم‌های ورزشی استان

نوذری در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به مشکلات تیم‌های ورزشی قزوین گفت: مسائل تیم فوتبال شمس‌آذر و تیم‌های فعال در رشته‌های والیبال و فوتسال باید به‌صورت جدی بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ سهمیه لیگ برتری فوتبال استان اظهار کرد: انتظار داریم شمس‌آذر امسال در لیگ برتر باقی بماند و اداره‌کل ورزش و جوانان با ورود جدی به مسائل این تیم، برای رفع مشکلات موجود تلاش کند.

استاندار قزوین افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان باید با بررسی میدانی وضعیت تیم‌ها، مشکلات آن‌ها را شناسایی و برای حل مسائلی که در حوزه مسئولیت دولت قرار دارد، اقدامات عملی انجام دهد.

نوذری در پایان بر آمادگی مدیریت استان برای همکاری در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات موجود به‌منظور رفع مشکلات و پشتیبانی از تیم‌های ورزشی قزوین تأکید کرد.

کد مطلب 6992429

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