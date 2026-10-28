به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات عمرانی دولت، باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ استان استفاده شود.

نوذری با اشاره به پروژه انتقال آب از طالقان به قزوین و اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومانی این طرح افزود: اجرای پروژه‌های زیرساختی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و دولت باید با تسهیل شرایط، زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی پروژه بیمارستان هزار تختخوابی نسیم سلامت و احداث سه هتل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از جمله طرح‌های در دست بررسی و پیگیری در استان برشمرد و گفت: استفاده از شیوه‌های متنوع قراردادی برای مشارکت بخش خصوصی می‌تواند ضمن کاهش بار مالی دولت، اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را تسهیل کند.

استاندار قزوین همچنین صدور مجوزهای بی‌نام در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و خدمات را بستری برای تسهیل سرمایه‌گذاری دانست و بر استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زنجیره‌های تولید و ارزش تأکید کرد.

احیای گراند هتل باید سرعت بگیرد

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تسریع در احیای گراند هتل اظهار کرد: این مجموعه تاریخی از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به جذب گردشگر و رونق اقتصادی قزوین کمک کند.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رفت گراند هتل سال گذشته به بهره‌برداری برسد، افزود: روند اجرای پروژه مطابق انتظار پیش نرفته است و بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است ساختمان اصلی مجموعه تا عید نوروز تحویل داده شود.

نوذری با تأکید بر ارزش تاریخی و اعتبار نام گراند هتل، خواستار اجرای تعهدات سرمایه‌گذار و دستگاه‌های مسئول در زمان تعیین‌شده شد و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احیای بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های اقامتی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست.

وی همچنین با اشاره به تجربه واگذاری برخی خانه‌های تاریخی به بخش خصوصی گفت: مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به حفظ بناهای قدیمی و تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌های گردشگری کمک کند؛ چراکه دولت به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های احیا و نگهداری همه بناهای تاریخی را ندارد.

استاندار قزوین نمایش جاذبه‌های تاریخی استان در آثار سینمایی و نمایش خانگی را نیز فرصتی برای معرفی قزوین در سطح ملی و جذب گردشگر دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی تأکید کرد.

تأکید بر حمایت از شمس‌آذر و تیم‌های ورزشی استان

نوذری در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به مشکلات تیم‌های ورزشی قزوین گفت: مسائل تیم فوتبال شمس‌آذر و تیم‌های فعال در رشته‌های والیبال و فوتسال باید به‌صورت جدی بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ سهمیه لیگ برتری فوتبال استان اظهار کرد: انتظار داریم شمس‌آذر امسال در لیگ برتر باقی بماند و اداره‌کل ورزش و جوانان با ورود جدی به مسائل این تیم، برای رفع مشکلات موجود تلاش کند.

استاندار قزوین افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان باید با بررسی میدانی وضعیت تیم‌ها، مشکلات آن‌ها را شناسایی و برای حل مسائلی که در حوزه مسئولیت دولت قرار دارد، اقدامات عملی انجام دهد.

نوذری در پایان بر آمادگی مدیریت استان برای همکاری در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات موجود به‌منظور رفع مشکلات و پشتیبانی از تیم‌های ورزشی قزوین تأکید کرد.