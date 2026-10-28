حمایت فدراسیون از کاراته خراسان جنوبی برای ارتقای جایگاه

طلعت مرادی در حاشیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کاراته خراسان جنوبی از لیاقت و شایستگی لازم برای ارتقای جایگاه در کشور برخوردار است تا جایگاه خوبی در کشور داشته باشد، گفت: این استان جزو اولین‌ها در بسیاری از مسائل علمی و فرهنگی در کشور است و چند پدر علم کشور، ایجاد سومین مدرسه آموزش نوین و همچنین اولین شهر لوله‌کشی آب در ایران را در کارنامه خود دارد.

وی افزود: ازاین‌رو، باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در این استان، علاوه بر حفظ جایگاه خود در رشته کاراته، با برنامه‌ریزی دقیقی که خواهد شد، جایگاه خود را در این رشته ورزشی ارتقا دهد.

مرادی با تأکید بر اینکه فدراسیون کاراته حمایت‌های لازم را از هیئت کاراته خراسان جنوبی در این زمینه انجام خواهد داد، افزود: رئیس فدراسیون کاراته کشور، خواستار حمایت از استان‌هایی مانند خراسان جنوبی است که از تهران دور هستند و همین موضوع موجب شده است که نتوانند از امکانات موجود در تهران برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، باید حداقل در هر بخشی، از داوری بین‌المللی گرفته تا حضور کاراته‌کاران خراسان جنوبی در تیم‌های ملی و رقابت‌های جهانی، حداقل یک نفر حضور داشته باشد تا از این طریق بتوانند در رقابت‌ها به‌خوبی بدرخشند.

وی همچنین اظهار کرد: در مسابقاتی هم که در استان‌های دیگر برگزار خواهد شد یا در مواردی که کاراته‌کاران دیگر استان‌ها نیاز به حریف تمرینی داشته باشند، از کاراته‌کاران خراسان جنوبی برای حضور در آن‌ها دعوت خواهیم کرد.

برنامه‌های شش‌ماهه دوم فدراسیون

نایب‌رئیس فدراسیون کاراته در ادامه اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های شش‌ماهه دوم سال جاری، دوره‌های آموزشی تئوری و عملی داوری و مربیگری به شکل آنلاین و حضوری در رشته پروسه برای همه اساتید و شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها برگزار می‌شود.

مرادی هدف از برگزاری این دوره‌ها را ارتقای فنی و دانشی همه فعالان در این رشته ورزشی و ایجاد زمینه لازم برای پیشرفت آن‌ها اعلام کرد و گفت: این دوره‌ها در نهایت منجر به ارتقای تکواندوی کشور خواهد شد.

وی همچنین از اعزام ورزشکاران به چند رویداد برای کسب سهمیه المپیک و تلاش در سال جدید میلادی برای حضور ورزشکاران در برنامه‌های قهرمانی و مسابقات جهانی به‌عنوان مهم‌ترین موضوع این فدراسیون یاد کرد.

وی در پاسخ به درخواست کاراته‌کاران خراسان جنوبی برای حضور رئیس فدراسیون کاراته، در این استان، گفت: در برنامه‌ریزی که برای سفر ایشان به استان‌های کشور در ۲۰ روز آینده انجام خواهد شد، سفر به خراسان جنوبی هم پیش‌بینی خواهد شد.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی استانی بسیار زیبا از نظر فرهنگی و علمی است و افراد خیر بسیاری در این استان وجود دارند که باید از ظرفیت آن‌ها برای حمایت از این رشته ورزشی استفاده شود تا در آینده نزدیک شاهد درخشش کاراته‌کاران استان در سطح کشور باشیم.