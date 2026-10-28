یدیعوت آحارونوت: ۷۰ کرسی کنست با نخست وزیری نتانیاهو به شدت مخالفند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی با اشاره به اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نوشت که از دست رفتن ۸ کرسی حزب «لیکود» و کاهش ۱۸ کرسی از کرسی‌های اردوگاه راست گرایان افراطی، زمینه را برای تشکیل کابینه از سوی ائتلاف «تغییر» فراهم می‌کند.

این روزنامه افزود که حدود ۷۰ کرسی پارلمان شعار «هر کسی، جز نتانیاهو» را سر می دهند و به شدت با تشکیل کابینه به ریاست بنیامین نتانیاهو مخالف هستند.

یدیعوت خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیری نهایی در اختیار اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی قرار دارد که باید برای تعیین نامزد تشکیل کابینه وارد عمل شود. این روزنامه هشدار داد که نتانیاهو ممکن است به نتایج انتخابات اعتراض کند و با این استدلال که حزب «لیکود» بزرگ‌ترین حزب است، خواستار مأموریت تشکیل کابینه شود.

این مقاله هشدار داد که اختلافات درون اردوگاه «تغییر» بر سر رهبری، ترکیب کابینه، تقسیم پست‌ها و برنامه‌ها ممکن است فرصت تشکیل آن را از بین ببرد. این روزنامه از آیزنکوت خواست «فوراً اقدام کند» و با فراخواندن کنست،تغییر رئیس آن و تشکیل یک کابینه اقلیت، روند امور سیاسی را پیش ببرد.

این روزنامه ضمن ابراز ناخرسندی از گسترش نقش احزاب عربی در عرصه سیاسی سرزمین‌های اشغالی، مسئولیت اصلی افزایش شمار کرسی‌های احزاب عربی به ۱۸ کرسی را متوجه نتانیاهو و متحدانش، به‌ ویژه ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، دانست.

روزنامه «معاریو» در همین رابطه به نقل از «نفتالی بنت» نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نوشت که کابینه نتانیاهو سقوط کرده است.

بنت افزود: در بلوک تغییر با یکدیگر در تماس هستیم و مواضع خود را برای روز بعد هماهنگ می‌کنیم.

«دفنا لیئل» خبرنگار شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با اشاره به ابهام در سرنوشت کابینه آینده با توجه به نتایج نزدیک انتخابات کنست نوشت: «اسرائیل» امروز صبح در شرایط بن‌بست کامل سیاسی از خواب بیدار شد.

وی افزود بنیامین نتانیاهو تلاش خواهد کرد بلوک تغییر را کوچک کند و کابینه تحت رهبری خود تشکیل دهد.

لیئل نوشت مشکل اینجاست که هر حزبی که با نتانیاهو همراه شود، با این خطر روبه‌رو خواهد بود که او بلافاصله برای برگزاری انتخابات جدید تلاش کند تا این بار به اکثریت ۶۱ کرسی دست یابد؛ وضعیتی که ممکن است سرنوشت مشابهی با بنی گانتس برای شریک او رقم بزند.

به گفته وی، رهبران بلوک تغییر باید تصمیم بگیرند که آیا برای جایگزین کردن نتانیاهو تلاش خواهند کرد یا خیر؛ حتی اگر این جایگزینی فقط برای یک دوره انتقالی باشد.

لیئل در عین حال تاکید کرد تصمیم‌های اصلی تنها پس از انتشار نتایج نهایی انتخابات اتخاذ خواهد شد.