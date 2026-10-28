انهدام دو باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر با کشف بیش از ۲.۵ تن مواد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی اظهار داشت: در پی چندین ماه اقدامات اطلاعاتی مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر روی باندها و شبکه‌های حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر، دو باند مسلحانه که اقدام به حمل و قاچاق انواع مواد مخدر از مرزهای شرقی به استان‌های مرکزی کشور می‌کردند، شناسایی شدند.

وی افزود: در ادامه این اقدامات اطلاعاتی، اعضای این دو باند در بامداد امروز، طی دو عملیات جداگانه و مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان، مورد ضربه قرار گرفتند.

سخنگوی فراجا با اشاره به کشفیات این عملیات‌ها تصریح کرد: در مجموع، بیش از ۲.۵ تن انواع مواد مخدر کشف شد که بیش از ۷۰۰ کیلوگرم آن را ماده روان‌گردان شیشه و مابقی شامل انواع مواد مخدر از جمله تریاک، حشیش و هروئین است.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، پنج نفر از اعضای اصلی این باندها دستگیر شدند ؛ پنج دستگاه خودرو، مقادیر قابل توجهی سلاح جنگی سبک و نیمه سنگین ،مهمات، دستگاه‌های بی‌سیم و ... نیز کشف شد.