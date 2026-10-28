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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

انهدام دو باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر با کشف بیش از ۲.۵ تن مواد

انهدام دو باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر با کشف بیش از ۲.۵ تن مواد

سخنگوی فراجا از انهدام دو باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس در کرمان و سیستان‌ و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی اظهار داشت: در پی چندین ماه اقدامات اطلاعاتی مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر روی باندها و شبکه‌های حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر، دو باند مسلحانه که اقدام به حمل و قاچاق انواع مواد مخدر از مرزهای شرقی به استان‌های مرکزی کشور می‌کردند، شناسایی شدند.

وی افزود: در ادامه این اقدامات اطلاعاتی، اعضای این دو باند در بامداد امروز، طی دو عملیات جداگانه و مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان، مورد ضربه قرار گرفتند.

سخنگوی فراجا با اشاره به کشفیات این عملیات‌ها تصریح کرد: در مجموع، بیش از ۲.۵ تن انواع مواد مخدر کشف شد که بیش از ۷۰۰ کیلوگرم آن را ماده روان‌گردان شیشه و مابقی شامل انواع مواد مخدر از جمله تریاک، حشیش و هروئین است.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، پنج نفر از اعضای اصلی این باندها دستگیر شدند ؛ پنج دستگاه خودرو، مقادیر قابل توجهی سلاح جنگی سبک و نیمه سنگین ،مهمات، دستگاه‌های بی‌سیم و ... نیز کشف شد.

کد مطلب 6992434
مهسا حيدری توچائی

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