مسیر پیشرفت جودو هموار و بدون دشواری نیست؛ روزهای سختی را گذراندیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به مناسبت ۲۸ اکتبر روز جهانی جودو و سالروز بنیان‌گذار این رشته پیامی صادر کرد. در پیام رئیس فدراسیون جودو آمده است:



روز جهانی جودو فرصتی برای پاسداشت مکتبی است که بر پایه اخلاق، احترام، انضباط، جوانمردی و تلاش بی‌وقفه بنا شده است؛ مکتبی که به ما می‌آموزد بزرگی تنها در پیروزی خلاصه نمی‌شود بلکه در ایستادگی برابر دشواری‌ها، حفظ امید در روزهای سخت و حرکت مستمر در مسیر تعالی معنا پیدا می‌کند.



خانواده جودوی ایران روزهای سخت و دشواری را پشت سر گذاشته است روزهایی که عبور از آن‌ها، صبر، همدلی، اراده و عزمی راسخ می‌طلبید. با این حال، باور به ظرفیت‌های ارزشمند جودوی کشور و تلاش مجموعه خانواده این رشته، زمینه‌ساز حرکت دوباره در مسیر رشد و پیشرفت شده است. امروز، با نگاهی امیدوارانه به آینده، بر این باوریم که می‌توان با برنامه‌ریزی، همدلی و تلاش جمعی، مسیر اعتلای جودوی ایران را با قدرت بیشتری ادامه داد.



اینجانب به‌عنوان رئیس فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خود را پیش از هر چیز، فرصتی برای خدمت به این خانواده بزرگ می‌دانم؛ خانواده‌ای متشکل از قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و جوانانی که سرمایه‌های اصلی این رشته هستند. امیدوارم با توکل به خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همراهی و همدلی همه اعضای خانواده جودو، خدمتگزاری شایسته برای این رشته پرافتخار باشم و بتوانیم در مسیر پرفرازونشیب و چالش‌های پیش رو، سربلند، استوار و امیدوار گام برداریم.



مسیر پیشرفت، مسیری هموار و بدون دشواری نیست؛ اما باور دارم ملتی که ریشه در فرهنگ پهلوانی دارد و جوانانی که با انگیزه، ایمان و اراده به میدان می‌آیند، توان عبور از موانع و رسیدن به قله‌های افتخار را خواهند داشت. آنچه در این راه به ما قدرت می‌بخشد، اتحاد، اعتماد متقابل، تلاش مستمر و وفاداری به ارزش‌هایی است که جودو از آغاز بر آن‌ها استوار بوده است.



امیدوارم در رویدادهای پیش رو، جودوکاران شایسته ایران با تکیه بر توانمندی، غیرت، دانش فنی و روحیه پهلوانی خود نمایندگانی درخور برای ورزش کشور باشند و با افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند تا سرود پرافتخار کشورمان طنین‌انداز شود و دل مردم عزیز ایران از شادی و غرور لبریز گردد.



در پایان فرارسیدن روز جهانی جودو و سالروز میلاد استاد جیگارو کانو را به تمامی اعضای خانواده بزرگ جودوی ایران و جهان، به‌ویژه قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.