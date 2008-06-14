انعقاد توافقنامه امنیتی با آمریکا به ضرر ملت و دولت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "عمان" با اشاره به اینکه مفاد این توافقنامه امنیتی آمریکا نشان می دهد که هیچ مشکل و گرهی را از مردم عراق باز نمی کند، یاد آورشد: این توافقنامه در آینده باعث بروز مشکلاتی برای عراقیها می شود که حل آن بسیار دشوار و سخت است.

روزنامه عمانی در تحلیل خود پیرامون سفرمقامات عراقی بویژه دیدار نوری المالکی ازکشورهای ایران، سوریه و اردن نوشت: به نظر می رسد این دیدارها با هدف درخواست از برخی کشورهای عربی برای اعزام سفرایشان به بغداد صورت گرفت تا مقدمات بازگشت آنها به عراق جهت انجام وظایفشان فراهم شود.

روزنامه مذکور با بیان اینکه اگر بگوییم اعمال خشونت آمیز و درگیریهای مسلحانه در عراق ادامه دارد و گاها دامنه خشونتها گسترش پیدا کرده و دوباره پدیده یافتن اجساد مجهول الهویه ظاهرشده مبالغه نکردیم، در زمانی که توافقنامه امنیتی آمریکا نیزمشکلات عراقیها را دوچندان می کند، نوشت: اما به نظر می رسد اوضاع این کشورمسلمان نه فقط در بعد سیاسی بلکه درسطح امنیتی و اقتصادی به کندی رو به بهبودی نسبی می رود.



این روزنامه افزود: این در زمانی است که صادرات نفت عراق بار دیگر از سرگرفته شده و این بدین معناست که قدرت و توانایی این کشور برای بازسازی خرابیهای جنگ آمریکا افزایش یافته است بنابراین روابط عراق با همسایگانش شاهد بهبودی چشمگیر است .



به اعتقاد روزنامه عمان، با درنظر گرفتن اوضاع کنونی، دولت و ملت عراق بویژه در این زمان بیش ازهر زمان دیگری به حمایت وهمراهی کشورهای عربی نیازمند هستند و قطعا بهبودی روابط عراق با همسایگان منطقه ای تاثیر مثبتی براوضاع این کشور خواهد گذاشت بویژه در سایه نقشی که ممکن است کشورهای همسایه عراق در آرام سازی اوضاع ایفا کنند .

این روزنامه افزود: درسایه وخامت اوضاع امنیتی عراق از زمان اشغال نظامی این کشور درطول بیش از 5 سال گذشته بدست نیروهای آمریکایی و نیز در سایه تضاد منافع منطقه ای و بین المللی کشورهای غربی درعراق به دلیل داشتن دارایی ها و ثروتهای غنی در این کشور، نوری المالکی نخست وزیر عراق در جریان سفرش به تهران تاکید کرد که عراق هرگزمنشا تهدید برای هیچ یک از همسایگانش نخواهد بود.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، به همین خاطر نه تنها برای عراق بهتر است زمینه گسترش همکاری خود با کشورهای عربی فراهم سازد بلکه لازم است این کشور به سمت تقویت اعتماد سازی بیشتر با همیسایگانش گام بردارد اما برای انجام این مهم بغداد نیاز به تقویت روابط و همکاری و درنظر گرفتن منافع مشترک به سود همه کشورها و ملت های منطقه و برای برقراری صلح و ثبات دارد .



روزنامه عمان درپایان نوشت: اما درباره ارتباط نیروهای آمریکایی مستقردرعراق و ماهیت روابط بین واشنگتن و دولت و ملت عراق باید گفت که با اینکه به نظرمی رسد اکنون و در طی سالهای آتی، مذاکرات جاری میان دولت مالکی و دولت آمریکا برای مشخص کردن ماهیت و پایه ریزی این روابط ادامه دارد اما دولت عراق معتقد است باید منافع وهمکاری خود را درجهت تحقق منافع ملت عراق در حال حاضر و آینده هدایت کند.