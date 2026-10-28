به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، نتایج شمارش ۶۳ درصد از آراء انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که حزب لیکود به ریاست نتانیاهو ۲۸ کرسی پارلمان را به دست آورده است.

بر این اساس، حزب یشار به ریاست گادی آیزنکوت رقیب نتانیاهو ۲۱ کرسی و لیست مشترک احزاب عربی ۱۲ کرسی را تصاحب کرده اند.

همچنین حزب باهم به ریاست نفتالی بنت ۱۲ کرسی، دموکرات ها به ریاست یائیر گولان ۸ کرسی، یهدوت هتوراه ۸ کرسی، اسرائیل بیتنا به ریاست آویگدور لیبرمن ۷ کرسی، شاس ۷ کرسی، عوتسماه یهودیت به ریاست ایتمار بن گویر ۷ کرسی، صهیونیست دینی به ریاست بتسلئیل اسموتریچ ۶ کرسی و لیست یکپارچه به ریاست منصور عباس ۶ کرسی را از آن خود کرده اند.