به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، محمدجواد آقایی در نشست تنظیم بازار شهرستان یزد با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تنظیم بازار از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر معیشت مردم است و تحقق اهداف آن به تقسیم کار متناسب با وظایف دستگاه‌ها، نظارت مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد مجموعه‌های مسئول نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به هزینه‌های تولید و عرضه و قدرت خرید خانوارها افزود: تصمیم‌گیری درباره قیمت کالاها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان، از بروز تخلفات و اختلال در نظام توزیع کالا جلوگیری شود.

فرماندار یزد، اثربخشی بازرسی‌ها را مهم‌تر از افزایش صرف تعداد آن‌ها دانست و تصریح کرد: معیار ارزیابی عملکرد دستگاه‌های نظارتی، تأثیر اقدامات بر قیمت‌ها، نحوه عرضه کالاها، کاهش تخلفات و رضایت مردم است؛ بنابراین، گزارش‌های بازرسی باید دقیق، مستند و مبتنی بر شاخص‌های مشخص باشد.

آقایی همچنین بر همکاری منسجم جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: برخورد با تخلفات باید بر اساس مستندات و ضوابط قانونی انجام شود و در کنار برخورد با متخلفان، از واحدهای صنفی قانون‌مدار نیز حمایت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه تنظیم بازار زمانی اثربخش هستند که مصوبات آن‌ها به اقدامات عملی و نتایج ملموس در بازار منجر شود؛ ازاین‌رو، پیگیری مصوبات، استمرار نظارت‌های میدانی و ارتقای کیفیت گزارش‌های بازرسی باید با جدیت دنبال شود.

پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد به ریاست محمدجواد آقایی و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد و موضوعاتی از جمله نظارت بر عرضه کالاهای اساسی، ساماندهی بازرسی‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.