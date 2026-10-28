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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

نظارت بر بازار باید به کنترل قیمت‌ها و کاهش تخلفات منجر شود

نظارت بر بازار باید به کنترل قیمت‌ها و کاهش تخلفات منجر شود

یزد- فرماندار یزد با تأکید بر اثربخشی نظارت‌های میدانی بر بازار، خواستار کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش تخلفات و حمایت از اصناف قانون‌مدار با هدف بهبود معیشت مردم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، محمدجواد آقایی در نشست تنظیم بازار شهرستان یزد با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تنظیم بازار از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر معیشت مردم است و تحقق اهداف آن به تقسیم کار متناسب با وظایف دستگاه‌ها، نظارت مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد مجموعه‌های مسئول نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به هزینه‌های تولید و عرضه و قدرت خرید خانوارها افزود: تصمیم‌گیری درباره قیمت کالاها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان، از بروز تخلفات و اختلال در نظام توزیع کالا جلوگیری شود.

فرماندار یزد، اثربخشی بازرسی‌ها را مهم‌تر از افزایش صرف تعداد آن‌ها دانست و تصریح کرد: معیار ارزیابی عملکرد دستگاه‌های نظارتی، تأثیر اقدامات بر قیمت‌ها، نحوه عرضه کالاها، کاهش تخلفات و رضایت مردم است؛ بنابراین، گزارش‌های بازرسی باید دقیق، مستند و مبتنی بر شاخص‌های مشخص باشد.

آقایی همچنین بر همکاری منسجم جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: برخورد با تخلفات باید بر اساس مستندات و ضوابط قانونی انجام شود و در کنار برخورد با متخلفان، از واحدهای صنفی قانون‌مدار نیز حمایت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه تنظیم بازار زمانی اثربخش هستند که مصوبات آن‌ها به اقدامات عملی و نتایج ملموس در بازار منجر شود؛ ازاین‌رو، پیگیری مصوبات، استمرار نظارت‌های میدانی و ارتقای کیفیت گزارش‌های بازرسی باید با جدیت دنبال شود.

پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد به ریاست محمدجواد آقایی و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد و موضوعاتی از جمله نظارت بر عرضه کالاهای اساسی، ساماندهی بازرسی‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6992443

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