به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو ملی بازی‌سازی با انتشار فراخوان مسابقه «خالق کیست؟»، از علاقه‌مندان به هنر و بازی‌سازی دعوت کرد تا در رقابتی با محوریت بررسی نسبت هنر و هوش مصنوعی در صنعت بازی شرکت کنند. این مسابقه با طرح این پرسش که «هوش مصنوعی در بازی‌سازی؛ ابزاری برای خلاقیت یا تهدیدی برای اصالت هنر؟» برگزار می‌شود و بستری برای رقابت، نقد و گفت‌وگو درباره آثار هنری تولیدشده با ابزارهای مختلف فراهم می‌کند.

موضوع مسابقه یک ساعت پیش از آغاز رقابت، از طریق گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انستیتو ملی بازی‌سازی اعلام خواهد شد. شرکت‌کنندگان پس از اعلام موضوع، ۴۸ ساعت فرصت دارند آثار خود را تولید، ویرایش و ارسال کنند. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در این رقابت آزاد است و شرکت‌کنندگان الزامی به استفاده از این ابزارها ندارند.

آثار ارسالی بر اساس معیارهایی همچون کارایی، زیبایی‌شناسی و کیفیت بصری، توسط هیئت داورانی متشکل از استادان و متخصصان ارزیابی خواهند شد. اعضای این هیئت پیش از آغاز مسابقه معرفی می‌شوند.

همچنین آثار برگزیده در مراسم سالروز تأسیس انستیتو ملی بازی‌سازی معرفی خواهند شد و جوایز برگزیدگان در همین مراسم اهدا می‌شود.

مسابقه «خالق کیست؟» با تمرکز بر کیفیت هنری آثار، فارغ از ابزار مورد استفاده برای تولید آن‌ها، تلاش دارد زمینه‌ای برای بررسی ظرفیت‌های خلاقانه هوش مصنوعی و نقش آن در آینده هنر بازی‌سازی فراهم کند.