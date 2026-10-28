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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

انجام ۵۰ مورد بازرسی از فروشندگان روغن خودرو در دامغان؛ نظارت تشدید شد

انجام ۵۰ مورد بازرسی از فروشندگان روغن خودرو در دامغان؛ نظارت تشدید شد

دامغان- فرماندار دامغان از تشدید نظارت بر مراکز عرضه روغن خودرو در این شهرستان خبر داد و گفت: ۵۰ مورد بازرسی از این صنف، از ابتدای سال جاری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از چند واحد تعویض روغنی، از تشدید نظارت بر این صنف و همچنین مراکز انبار و فروش روغن موتور در شهرستان دامغان خبر داد.

وی با بیان اینکه نظارت بر عرضه کنندگان روغن خودرو در شهرستان دامغان با گشت های مشترک و نظارت‌های مستمر و مدام، تشدید شده است، افزود: با متخلفان در این صنف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

فرماندار دامغان گفت: از ابتدای سال جاری ۵۰ برنامه نظارت و بازرسی از عرضه کنندگان روغن موتور در سراسر شهرستان صورت گرفته است.

نوچه ناسار با بیان اینکه تاکنون هفت مورد تخلف در فروش و عرضه روغن موتور در شهرستان کشف شده است، گفت: پرونده تخلفات این واحدهای صنفی برای رسیدگی قضایی به دستگاه قضا ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه گران‌فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت و ... در زمره پر تکرار ترین تخلفات فروشندگان روغن موتور در دامغان بوده است، اضافه کرد: تعزیرات حکومتی برخورد جدی با متخلفان صورت می دهد.

کد مطلب 6992453

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