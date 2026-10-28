برگزاری نخستین جشنواره انار در روستای احمدآباد ایوانکی

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بازدید از طرح های گردشگری ایوانکی اعلام کرد: نخستین جشنواره انار روستای احمدآباد روز جمعه، ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت هشت صبح الی ۱۷ عصر در این روستای هدف برگزار می‌شود تا ضمن ایجاد فضایی شاد و مفرح برای خانواده‌ها، توانمندی‌های بومی منطقه به نمایش گذاشته شود.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در توسعه گردشگری روستایی تصریح کرد: این جشنواره فرصتی مغتنم برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، عرضه مستقیم محصولات محلی و انار، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد روستایی است که با مشارکت فعال اهالی و دستگاه‌های اجرایی به اجرا درمی‌آید.

رئیس میراث فرهنگی گرمسار با اشاره به جزئیات برنامه‌های این روز افزود: این رویداد با همایش پیاده‌روی خانوادگی آغاز می‌شود.

رضایی گفت: این رویداد در ادامه با بخش‌های متنوعی همچون برپایی غرفه‌های عرضه انار و محصولات جانبی، نمایش و فروش صنایع‌دستی، اجرای بازی‌ها و مسابقات بومی و محلی، و برنامه‌های شاد فرهنگی و هنری ادامه خواهد یافت

وی افزود: طبق برنامه ریزی ها به شرکت‌کنندگان در این همایش جوایز ارزنده‌ای از جمله دوچرخه و کارت‌های هدیه اهدا خواهد شد