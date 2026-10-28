به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غفاری صبح چهارشنبه در سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه و واحدهای تولیدی نمونه آذربایجان‌شرقی، با اشاره به دشواری‌های توسعه بخش تعاون اظهار کرد: این بخش در مسیر فعالیت خود با محدودیت‌های مالی و موانع ساختاری مواجه بوده، اما آنچه موجب تداوم حضور و ریشه‌دار شدن آن در جامعه شده، روحیه مشارکت جمعی، ایمان و پایبندی به عدالت اجتماعی است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش جامعه کارگری و تولیدی در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی، گفت: رفع موانع پیش‌روی تولید و تقویت ظرفیت‌های مشارکت اجتماعی، نیازمند توجه به جایگاه کارگران، کارفرمایان و تعاونی‌ها در ساختار اقتصادی است.

سه‌جانبه‌گرایی؛ مبنای تعامل در حوزه کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی، سه‌جانبه‌گرایی را از اصول اساسی مدیریت روابط کار دانست و اظهار کرد: این رویکرد بر گفت‌وگو، مذاکره، مشورت و تبادل اطلاعات میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران درباره مسائل مشترک اقتصادی و اجتماعی استوار است؛ اصلی که در چارچوب تعاریف سازمان بین‌المللی کار نیز مورد تأکید قرار دارد.

غفاری با اشاره به نقش گفت‌وگو در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی افزود: تعامل مؤثر میان این سه گروه، علاوه بر کمک به حل مسائل محیط کار، زمینه مشارکت بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: دستیابی به توسعه پایدار مستلزم ایجاد توازن میان دولت، کارفرما و کارگر است؛ به‌گونه‌ای که حقوق کارگران مورد حمایت قرار گیرد، توان تولیدی کارفرمایان تقویت شود و دولت نیز با نظارت مؤثر، زمینه رعایت قانون و استقرار عدالت در بازار کار را فراهم کند.

مسکن؛ یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی، تأمین مسکن را از مسائل مهم جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: امنیت شغلی بدون امنیت مسکن معنا ندارد و کارگری که دغدغه تأمین سرپناه برای خانواده خود را دارد، با مشکلات بیشتری در زندگی و فعالیت شغلی روبه‌رو خواهد بود.

غفاری با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای پاسخ‌گویی به این نیاز بیان کرد: تشکیل و فعالیت تعاونی‌های مسکن، بستری قانونی برای مشارکت کارگران در تأمین خانه فراهم می‌کند و امکان بهره‌گیری از تسهیلات مناسب را در اختیار اعضا قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: تعاونی‌های مسکن می‌توانند با تجمیع سرمایه و مشارکت اعضا، زمینه خانه‌دار شدن کارگران را فراهم کنند و در کنار تأمین سرپناه، به ایجاد پشتوانه اقتصادی برای آینده خانواده‌های آنان کمک کنند.

تقویت همکاری تعاونی‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد استان

غفاری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی و فاصله گرفتن از الگوهای انحصاری تأکید کرد و گفت: در مسیر توسعه اقتصادی آذربایجان‌شرقی، تعامل سازنده با بخش خصوصی به‌عنوان یکی از شرکای راهبردی مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متفاوت بخش خصوصی و تعاونی‌ها افزود: بخش خصوصی با اتکا به سرعت عمل و توان کارآفرینی و تعاونی‌ها با تکیه بر مشارکت جمعی و عدالت اجتماعی، می‌توانند در کنار یکدیگر به تقویت تولید و رشد اقتصادی استان کمک کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: ایجاد زمینه همکاری میان این دو بخش، در کنار حمایت از حقوق کارگران و تقویت گفت‌وگوی میان کارگر، کارفرما و دولت، می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار کمک کند.