امیر قاسمی منجزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی و کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن، اظهار کرد: این قهرمانی واقعا کهکشانی بود. البته این موفقیت از قبل برای کارشناسان کشتی قابل پیش‌بینی بود چون آن‌ها کشتی‌گیران ما و روند کاری‌شان را می‌شناختند و پیش‌بینی چنین عملکردی را داشتند، اما نه با این کیفیت. به نظر من، این نتیجه یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ورزش ایران بود.

وی افزود: از نظر جسمانی، روحی و آرامش خاطر، شرایط ورزشکاران بسیار مهم است. وقتی یک ورزشکار از نظر ذهنی آرامش داشته باشد، بخش بزرگی از بار روانی از روی دوش او برداشته می‌شود. امروز بچه‌هایی که در تیم ملی حضور دارند، از نظر شغلی و معیشتی شرایط بهتری دارند و خدا را شکر همه آن‌ها مشغول به کار هستند. این شرایط با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

مربی کشتی فرنگی ایران ادامه داد: من شش سال پیش در سالنی که مسابقات جهانی کشتی برگزار شد، کشتی گرفته‌ام و شرایط آن زمان را به‌خوبی به یاد دارم. آن روزها وضعیت با شرایط فعلی تفاوت زیادی داشت. اگر کشتی‌گیری در مسابقات شکست می‌خورد، ممکن بود مجبور شود برای تأمین زندگی‌اش به کارگری روی بیاورد؛ اما امروز حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باعث شده است بخشی از دغدغه‌های زندگی و فشارهای روانی ورزشکاران کاهش پیدا کند و آن‌ها بتوانند تمام تمرکزشان را روی توانایی‌های خود و اجرای فنون در مسابقه بگذارند.

قاسمی منجزی با تأکید بر اینکه قهرمانی تنها به آمادگی جسمانی وابسته نیست،عنوان کرد: عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند. آمادگی جسمانی، شرایط روحی، آرامش، اعتمادبه‌نفس و جسارت، همگی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. کشتی‌گیر باید مجموعه‌ای از این ویژگی‌ها را داشته باشد تا بتواند در میدان جهانی موفق شود.

وی گفت: سال گذشته شرایط بسیار خوبی داشتیم، اما امسال با وجود مشکلات مسیر و خستگی سفر، فدراسیون کشتی و بخش لجستیک تلاش کردند بهترین شرایط را برای ورزشکاران فراهم کنند. یادم هست در سال ۲۰۱۹ سه پرواز عوض کردیم و تنها یک روز پیش از وزن‌کشی به مقصد رسیدیم. امسال بچه‌ها تنها حدود سه ساعت و نیم از مهرآباد تا قزاقستان در پرواز بودند این موضوع تاثیر زیادی روی آمادگی کشتی‌گیر و شرایط آنها در مسابقه دارد.

این مربی کشتی فرنگی با اشاره به بالا رفتن سطح انتظارات از ملی‌پوشان ایران، خاطرنشان کرد: امروز انتظارات از کشتی‌گیران ما بسیار بالا رفته است. ما نباید گذشته را فراموش کنیم؛ زمانی گرفتن دو مدال در کشتی فرنگی برایمان افتخار بزرگی بود، اما امروز بچه‌ها به دنبال رکوردهای جدید و رنگ مدال هستند. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و کشتی‌گیران ما همچنان با قدرت به کارشان ادامه بدهند.

وی یکی از نقاط ضعف کشتی ایران را نداشتن کرسی مؤثر در اتحادیه جهانی کشتی دانست و اظهار کرد: به عقیده من کشتی ایران در سطح جهان یکی از بهترین‌هاست اما تنها ضعفی که داریم نداشتن کرسی مناسب در اتحادیه جهانی است. گاهی مسئولان جهانی برای ایجاد انگیزه در کشورهای دیگر، به دنبال تقسیم مدال‌ها هستند؛ در حالی که کشتی‌گیران ما برای رسیدن به این جایگاه زحمت زیادی کشیده‌اند. ما امتیاز ویژه نمی‌خواهیم و نمی‌گوییم حق بیشتری به ما بدهند؛ فقط می‌خواهیم حق طبیعی‌مان ضایع نشود و کسی از حق ما دفاع کند.

قاسمی منجزی در واکنش به اتفاقات داوری و شکست برخی از ملی‌پوشان ایران در مسابقات جهانی، گفت: طبیعی است که اتحادیه جهانی به دنبال تقسیم مدال‌ها است و اگر علیرضا مهمدی در روزهای اول کشتی می‌گرفت قربانی مصلحت‌اندیشی‌ها نمی‌شد. واقعاً از اتفاقاتی که برای برخی از کشتی‌گیران افتاد، ناراحت شدم و شکست آن‌ها برایم دردآور بود.

وی با اشاره به توانایی‌های فنی کشتی‌گیران ایران، افزود: البته در کشتی جهانی حتی بهترین‌ها هم ممکن است شکست بخورند، اما مسئله این است که این بچه‌ها چقدر کار کرده‌اند و چقدر برایشان انگیزه ایجاد شده است. برای مثال، کشتی‌گیری مانند محمدی‌وفا در دو سال گذشته در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید جهان قهرمان شده و سپس در وزن بالاتر به میدان رفته است. تغییر وزن و رقابت در یک رده متفاوت شرایط خاص خودش را دارد و نمی‌توان همه چیز را ساده در نظر گرفت. در هر صورت برخی ناداوری‌ها در این مسابقات برای ما تلخ بود.

این مربی کشتی فرنگی عنوان کرد: یکی از نکات مثبت این دوره، تعامل خوبی بود که میان مربیان سازنده و کادر فنی وجود داشت. به‌جز حسن رنگرز، بسیاری از اعضای کادر فنی، از جمله فرشاد علیزاده و طالب نعمت پور و مهدی علیاری، هم‌تیمی‌های من بوده‌اند و از نظر تجربه و تحصیلات در سطح خوبی قرار دارند. آن‌ها به‌خوبی با شرایط کشتی‌گیران آشنا هستند و این تعامل به موفقیت تیم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: به نظر من حق طبیعی مربیان سازنده است که در کنار کشتی‌گیران خود در مسابقات جهانی حضور داشته باشند. مربی‌ای که سال‌ها برای پرورش یک کشتی‌گیر زحمت کشیده باید بتواند در چنین شرایطی به او کمک کند. فضای فنی مسابقات جهانی با رده‌های پایه تفاوت زیادی دارد و باید این موضوع در نظر گرفته شود. هر چند که تمام مربیان سازنده زحمت زیادی کشیدند و به راحتی حتی در فینال المپیک هم می‌توانند کشتی‌گیر را کچ کنند، اما حضور مربیان در کنار تیم هم محدودیت‌های خاص خودش را دارد.

قاسمی منجزی گفت: پیام احمدی تنها ۲۰ سال دارد و در روزهای اخیر تولدش بود و حالا با این سن کم ۲ مدال جهانی در کارنامه خود دارد. این نشان می‌دهد کشتی فرنگی ایران از پشتوانه‌های خوبی برخوردار است. وقتی مربیان سازنده، کادر فنی و فدراسیون در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند شرایطی ایجاد کنند که این استعدادها در سطح جهانی بدرخشند.

وی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر پایین آمدن سطح کشتی جهان به دلیل پیروزی‌های قاطع ملی‌پوشان ایران، اظهار کرد: بعضی‌ها می‌گویند چون کشتی‌گیران ما حریفانشان را به‌راحتی شکست می‌دهند سطح کشتی جهان پایین آمده است؛ اما چرا باید همیشه نیمه خالی لیوان را ببینیم؟ باید نیمه پر لیوان را هم دید و به زحمتی که بچه‌ها کشیده‌اند توجه کرد. وقتی کشتی‌گیری مانند فردین هدایتی در مدت زمان ۴۲ ثانیه حریفش را شکست می‌دهد، این می‌تواند حاصل توانایی، آمادگی و تلاش خودش باشد، نه لزوماً ضعف کشتی جهان.

قاسمی منجزی گفت: امیدوارم مسئولان نگاه ویژه‌تری به کشتی داشته باشند. منظورم این نیست که تلاش رشته‌های دیگر کمتر است؛ همه ورزشکاران زحمت می‌کشند، اما کشتی با توجه به سابقه و افتخاراتی که برای کشور به دست آورده شایسته توجه بیشتری است. تا جایی که اطلاع دارم، سهم بودجه کشتی از وزارت ورزش بسیار محدود است و این رشته برای تأمین هزینه‌ها و حمایت از ورزشکاران به منابع بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: دبیر به‌تنهایی تلاش زیادی می‌کند و کارهای مختلفی را پیش می‌برد، اما منصفانه نیست که همه بار روی دوش یک نفر باشد. دولت هم باید حمایت بیشتری داشته باشد تا فدراسیون بتواند امکانات بهتری فراهم کند و زمینه رشد بیشتر کشتی‌گیران را به وجود بیاورد.

این مربی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: واقعاً این قهرمانی به ما چسبید و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. وقتی حال کشتی خوب است، همه خوشحال می‌شوند. امیدوارم کشتی آزاد هم در ادامه مسابقات با همین شرایط ظاهر شود و کشتی‌گیران ما بتوانند توانایی واقعی خود را نشان بدهند. آرزو می‌کنم داوری‌ها مانع موفقیت بچه‌های ما نشود؛ چون وقتی حریفان نمی‌توانند از نظر فنی جلوی کشتی‌گیران ایران را بگیرند،آنها به مسائل داوری و حق خوری روی می‌آورند. نباید اجازه داد تصمیم‌های داوری نتیجه زحمات آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.