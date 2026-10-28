سطح زیر کشت «زعفران» در سیستان‌ و بلوچستان به ۵۱ هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه کشت زعفران در سیستان‌ و بلوچستان به‌عنوان محصولی کم‌آب‌بر و اقتصادی، فرصتی برای افزایش درآمد کشاورزان و رونق تولید در مناطق مستعد استان فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که سطح زیر کشت این محصول به ۵۱ هکتار رسیده است.

سعید نارویی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌ و بلوچستان، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت اقلیمی استان برای تولید زعفران اظهار کرد: نیاز آبی کم، سازگاری با شرایط اقلیمی و ارزش اقتصادی بالا، این محصول را به گزینه‌ای مناسب برای کشت در مناطق مستعد، به‌ویژه نواحی کوهستانی و حاشیه تفتان، تبدیل کرده است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان در سال‌های اخیر با مشارکت بهره‌برداران پیشرو، اقداماتی را برای توسعه کشت این محصول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود انجام داده است.

نارویی با بیان اینکه زاهدان، خاش، تفتان و میرجاوه از مناطق اصلی تولید زعفران در استان هستند، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، سطح زیر کشت زعفران در سیستان‌ و بلوچستان به ۵۱ هکتار و میزان تولید آن به ۲۷۰ کیلوگرم رسیده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌ و بلوچستان تأکید کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات کم‌آب‌بر با ارزش اقتصادی بالا، از راهبردهای اصلی بخش کشاورزی استان برای اصلاح الگوی کشت و افزایش درآمد بهره‌برداران است؛ رویکردی که می‌تواند به استفاده بهینه از منابع آب و تقویت اقتصاد کشاورزی در مناطق مستعد کمک کند.