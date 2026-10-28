فرماندار بوشهر: ۵ نانوایی فانتزی متخلف به تعزیرات معرفی شدند

به گزارش خبرنگا مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو حساسیت و تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و با توجه به دغدغه‌های مردم در خصوص افزایش ناگهانی و بدون مجوز قیمت نان فانتزی در شهر بوشهر موضوع در دستور کار قرار گرفت و بررسی‌های میدانی در سطح بازار انجام شد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده، افزود: در جریان بازرسی‌ها، افزایش خودسرانه قیمت در تعدادی از واحدهای عرضه‌کننده نان فانتزی مشاهده شد، در برخورد با موارد احرازشده، برای ۵ واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع تعزیراتی ارجاع شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سریع قیمت‌ها با توجه به گرانی آرد تحویلی به نان فانتزی ها، تصریح کرد: افزایش قیمت آرد نباید باعث نرخ گذاری غیر قانونی و خودسرانه در واحد های صنفی شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر حضور فعالی اتحادیه و اتاق اصناف خاطرنشان کرد: اتحادیه ، اتاق اصناف و اداره کل صمت باید ضمن اقدام فوری در خصوص تعیین تکلیف نرخ های جدید، واحدهایی را که بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند را در اسرع وقت شناسایی کرده و مطابق ضوابط با آنان برخورد کند.

وی گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت کالاهای اساسی انجام شد و مقرر گردید دستگاه‌های نظارتی پس از ابلاغ قیمت‌های مجاز، پایش مستمر بازار را در دستور کار قرار دهند.