استاندارد در نظام سلامت، مرز میان خدمت معمولی و خدمت ایمن است

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی صبح چهارشنبه در جلسه شورای استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد، با تبریک روز جهانی استاندارد و قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل استاندارد استان، اظهار کرد: استاندارد در نظام سلامت مفهومی فراتر از یک دستورالعمل یا الزام فنی دارد و مرز میان ارائه یک خدمت معمولی و خدمتی ایمن، اثربخش و قابل اعتماد است.

وی با اشاره به انتظارات مردم از نظام سلامت افزود: بیماران هنگام مراجعه به مراکز درمانی انتظار دارند تشخیص صحیح دریافت کنند، داروهای مناسب برای آن‌ها تجویز شود، تجهیزات پزشکی از ایمنی لازم برخوردار باشند و تمام مراحل درمان بر اساس اصول علمی و حرفه‌ای انجام گیرد؛ تحقق این انتظارات نیز بدون استقرار استانداردهای نظام‌مند و قابل ارزیابی امکان‌پذیر نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مسئولیت این دانشگاه در قبال سلامت مردم بیان کرد: مردم استان شایسته دریافت بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات متناسب با نیازهای خود هستند و در این مسیر، استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان‌ها، ایمنی تجهیزات پزشکی، کنترل عفونت، مدیریت صحیح دارو، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، خدمات بهداشتی و نظارت بر سلامت مواد غذایی باید به‌عنوان ابزارهایی مؤثر برای حفاظت از جان مردم مورد توجه قرار گیرند، نه صرفاً الزامات اداری.

انجام بیش از ۴۱۰۰ بازدید برای صیانت از سلامت مردم

پناهی با قدردانی از انجام بیش از ۴۱۰۰ بازدید از سوی اداره‌کل استاندارد استان از اسفندماه تاکنون، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای ارتقای کیفیت و سلامت محصولات تأکید کرد.

وی گفت: سازمان ملی استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی، هر یک مسئولیت مشخصی در ارتقای کیفیت دارند و تقویت هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه شناسایی مخاطرات، پیشگیری از آسیب‌ها و بهبود کیفیت خدمات و محصولات را فراهم کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی، گیاهان دارویی و تولیدات غذایی اظهار کرد: بهره‌گیری مطلوب از این ظرفیت‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات، انجام آزمون‌های معتبر، بسته‌بندی مناسب و رعایت استانداردهای لازم است.

وی همچنین انتخاب چهار واحد تولیدی استان به‌عنوان واحدهای نمونه ملی را تبریک گفت و افزود: این موفقیت علاوه بر کمک به صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات بومی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان استان را فراهم کند.

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای گسترش همکاری با اداره‌کل استاندارد

پناهی در ادامه، تقویت همکاری‌های مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل استاندارد استان را ضروری دانست و سه محور عملی را برای توسعه این همکاری‌ها پیشنهاد کرد.

وی تصریح کرد: تقویت کارگروه مشترک سلامت و استاندارد استان با هدف پایش هدفمند کیفیت مواد غذایی، به‌ویژه محصولات پرمصرف و پرخطر، توسعه همکاری‌های آزمایشگاهی و آموزشی و همچنین حمایت علمی و فنی از تولیدکنندگان محصولات بومی و گیاهان دارویی، از جمله اقداماتی است که می‌توان با جدیت دنبال کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تفاهم‌نامه امضاشده میان وزیر بهداشت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان آمادگی دارد با توسعه همکاری‌های مشترک و هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی، گام‌به‌گام در کنار مجموعه استاندارد حرکت کند و برای ارتقای کیفیت خدمات و محصولات و حفاظت از سلامت مردم استان تلاش کند.