استقلال به دنبال تکرار عنوان قهرمانی و چند تیم در اندیشه جبران گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ملی گاز تهران، گروه بهمن، آکادمی بسکتبال سحر، آکادمی بسکتبال نیکا، قهوه باتسام مشهد، پیشرو تهران، استقلال تهران، کی‌دبلیوسی تهران، فولاد مبارکه سپاهان و نفت آبادان ۱۰ برگزارکننده فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال زنان هستند.

این ۱۰ تیم از روز جمعه (۸ آبان) در حالی فصل جدید لیگ برتر بسکتبال زنان را استارت می زنند که در میان آنها استقلال مدافع عنوان قهرمانی است و قطعا برای دفاع از قهرمانی وارد این فصل می شود، اما هستند تیم هایی مانند آکادمی بسکتبال سحر که فصل قبل را به عنوان مدافع قهرمانی آغاز کردند اما نتوانست از این عنوان دفاع کند. بنابراین این تیم قطعا به دنبال بازگشت به سکوی قهرمانی در فصل جدید است.

در هفته نخست این رقابت‌ها، ۵ دیدار برگزار می‌ شود که طی آن ستاد ملی گاز تهران برابر گروه بهمن قرار می‌ گیرد و آکادمی بسکتبال سحر با آکادمی بسکتبال نیکا دیدار می‌کند. قهوه باتسام مشهد و پیشرو تهران دیگر برگزارکنندگان یکی از دیدارهای هفته نخست هستند و فولاد مبارکه سپاهان نیز به مصاف نفت آبادان می‌ رود.

در یکی از دیدارهای مهم آغاز فصل، استقلال تهران برابر تیم تازه وارد کی‌دبلیوسی تهران صف‌آرایی می‌ کند تا مدافع عنوان قهرمانی، مسیر خود را برای تکرار موفقیت فصل گذشته آغاز کند.

برنامه دیدارهای هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

جمعه ۸ آبان

* ستاد ملی گاز تهران - گروه بهمن

* آکادمی بسکتبال سحر - آکادمی بسکتبال نیکا

* قهوه باتسام مشهد - پیشرو تهران

* استقلال تهران -کی دبلیوسی تهران

* فولاد مبارکه سپاهان - نفت ابادان