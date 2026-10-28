به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی باقریان، در بازدید از مدارس ابتدایی اردبیل، اظهار کرد: توجه به تفاوت امکانات و توانمندی مدارس و فراهم‌کردن زمینه اجرای متناسب برنامه‌های آموزشی، از محورهای مورد تأکید دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی وزارت آموزش‌وپرورش در جریان بررسی روند اجرای زیست‌بوم جدید درسی پایه اول ابتدایی است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه اجرای برنامه‌های درسی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف نظام آموزشی تنها به تدوین محتوای مناسب محدود نمی‌شود، بلکه چگونگی اجرای برنامه‌ها در محیط مدرسه نیز در دستیابی به نتایج مطلوب آموزشی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه برنامه‌های درسی باید زمینه رشد توانایی‌های اساسی و تربیت دانش‌آموزان را فراهم کنند، افزود: در کنار توجه به محتوای آموزشی، باید شرایطی ایجاد شود که مدارس بتوانند متناسب با امکانات، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خود، برنامه‌های درسی را اجرا کنند.

باقریان با تأکید بر ضرورت فاصله‌گرفتن از محدودیت‌های غیرضروری در اجرای برنامه‌های آموزشی تصریح کرد: انعطاف‌پذیری در این حوزه، امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند و به مدارس توانمند اجازه می‌دهد با بهره‌گیری از امکانات خود، کیفیت فعالیت‌های آموزشی را ارتقا دهند.

وی همچنین به ضرورت هم‌زمانی تحول در محتوای کتاب‌های درسی و اصلاح شیوه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: به‌روزرسانی منابع آموزشی زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که بستر مناسب برای اجرای مطلوب برنامه‌ها در مدارس نیز فراهم شود.

باقریان حمایت از مدارس و توجه به شرایط متفاوت آن‌ها را از الزامات بهبود عملکرد نظام تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن فرصت مناسب برای بهره‌گیری از توانمندی‌های مدارس، می‌تواند به تقویت فرایند یاددهی و یادگیری و افزایش کیفیت آموزش منجر شود.