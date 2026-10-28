علیرضا شهرکی، فرماندار هیرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اجرای طرح زیرسازی و آسفالت ۵ هزار مترمربع از معابر روستای جانی‌میلک شهرستان هیرمند اظهار کرد: پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای جانی‌میلک در بخش مرکزی شهرستان با هدف بهبود دسترسی و تسهیل رفت‌وآمد ساکنان در حال اجراست.

وی افزود: برای اجرای این پروژه که ۵ هزار مترمربع از معابر روستا را پوشش می‌دهد، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

شهرکی با تأکید بر اهمیت بهسازی معابر روستایی، بر ضرورت اجرای عملیات مطابق استانداردهای فنی و تکمیل پروژه در زمان‌بندی مناسب تأکید کرد.