امکان مصرف برق بیش از قدرت قراردادی برای صنایع فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، احسان ذبیح‌زاده سخنگوی صنعت برق از فراهم شدن امکان مصرف برق بیش از قدرت قراردادی برای مشترکان صنعتی فاقد بدهی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از تولید و با توجه به وجود ظرفیت مناسب تولید برق، این دسته از مشترکان می‌توانند تا اطلاع ثانوی، با هماهنگی و به‌صورت ۲۴ ساعته، بیش از قدرت قراردادی خود برق مصرف کنند.

ذبیح‌زاده با اشاره به تداوم اجرای سیاست تأمین حداکثری نیاز مصرف برق صنایع اظهار کرد: این تصمیم با هدف تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی، بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود تولید برق و حمایت از استمرار و افزایش تولید در کشور اتخاذ شده است.

سخنگوی صنعت برق تأکید کرد: بهره‌مندی از این امکان منوط به نداشتن بدهی بابت برق مصرفی و هماهنگی با شرکت برق طرف قرارداد است و مشترکان صنعتی واجد شرایط می‌توانند در چارچوب هماهنگی‌های انجام‌شده، به‌صورت شبانه‌روزی از ظرفیت تأمین برق بیش از قدرت قراردادی خود استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت برق با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اتخاذ تدابیر لازم، تأمین برق مورد نیاز بخش تولید را با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های صنعتی و کمک به رشد اقتصادی کشور دنبال می‌کند.