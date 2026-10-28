به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصباح پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نامگذاری روز دوازدهم دی‌ماه، سالروز رحلت علامه محمدتقی مصباح یزدی، به عنوان «روز علوم انسانی اسلامی»، اظهار داشت: این روز به پاس پیشگامی و فعالیت‌های گسترده علامه مصباح در عرصه علوم انسانی اسلامی نامگذاری شده است.

دبیر کارگروه شورای تحول علوم انسانی با بیان اینکه بزرگداشت این روز هر ساله با هدف یادآوری مسئله‌ای حیاتی برای نظام جمهوری اسلامی و گردهمایی اساتید و علاقه‌مندان این حوزه برگزار می‌شود، تصریح کرد: در ایام منتهی به این روز، پیش‌همایش‌هایی در سطح کشور برگزار می‌گردد و در نهایت همایش متمرکز مرکزی به عنوان آیینه‌ای تمام‌نما، تمامی این فعالیت‌ها را در یک مجموعه ارائه می‌دهد؛ به گونه‌ای که در سال‌های گذشته این برنامه تداوم داشته و امسال نیز مؤسسه امام خمینی (ره) متکفل برگزاری آن خواهد بود.

دبیر علمی همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح با تشریح محورهای همایش امسال اظهار داشت: امسال سه محور کلی و دو محور ویژه در نظر گرفته شده است؛ محور نخست با عنوان «مبانی و نظریه‌های علوم انسانی اسلامی» شامل بنیان‌های نظری علوم انسانی اسلامی، چالش‌های علوم انسانی اسلامی، آینده‌پژوهی علوم انسانی اسلامی و روش‌های علوم انسانی اسلامی است.

حجت‌الاسلام مصباح، محور دوم را «علوم انسانی اسلامی و حکمرانی» برشمرد و بیان کرد: هدف علوم انسانی اسلامی، مدیریت جامعه و نظام‌های اجتماعی و جهت‌دهی آن‌ها در مسیر تحقق اهداف اسلامی است؛ از این رو ذیل این محور، زیرعنوان‌هایی از جمله علوم انسانی اسلامی و فرهنگ مقاومت که هم بعد فرهنگی و هم مسئله مقاومت، محور اصلی جهان اسلام را تشکیل می‌دهد، علوم انسانی اسلامی و سیاست‌ورزی مؤمنانه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، علوم انسانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی با تأکید بر پیشرفت و شکوفایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی‌های مضر در اقتصادهای کشورهای جهان سوم، علوم انسانی اسلامی و زیست عفیفانه در مقابل سبک زندگی حاصل سیاست‌گذاری‌های غربی، و علوم انسانی اسلامی و فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل مستحدثه جوامع امروز مطرح است.

وی درباره محور سوم تصریح کرد: محورهای ویژه همایش در یک جنبه به «علوم انسانی اسلامی در اندیشه و سیره امامین انقلاب»، امام راحل (ره) و امام شهید، و در جنبه دیگر به «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی» می‌پردازد تا اندیشه‌های آن علامه رحمان بازخوانی شود و امتداد آن در رشته‌های مختلف و حل مسائل جامعه کارگشا باشد.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی (ره) در پاسخ به این پرسش که چه مراکزی در برگزاری همایش امسال مشارکت دارند، اظهار داشت: مراکز مختلفی برای همراهی در این پدیده اعلام آمادگی کرده‌اند که از جمله می‌توان به دانشگاه‌های فعال در حوزه علوم انسانی نظیر دانشگاه شیراز، دانشگاه الزهرا و دانشگاه قم، بخش‌های مختلف حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حوزه علمیه، انجمن‌های علمی حوزه و سایر مراکز دست‌اندرکار این فعالیت‌ها اشاره کرد.

دبیر کارگروه شورای تحول علوم انسانی در بخش پایانی این گفت‌وگو با اعلام زمان برگزاری همایش خاطرنشان کرد: همایش دهم دی‌ماه برگزار می‌شود و آخرین مهلت دریافت مقالات اول آذر ماه است و علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را از طریق سایت همایش به نشانی http://hamayesh.iki.ac.ir ارسال و ارتباط خود را از این طریق با ستاد همایش برقرار کنند.