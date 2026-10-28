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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

امکان تحصیل دانش آموزان ایرانی خارج از کشور فراهم است

امکان تحصیل دانش آموزان ایرانی خارج از کشور فراهم است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به تصویب و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی در شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: امکان تحصیل غیرحضوری و رسمی برای متقاضیان واجد شرایط خارج از کشور فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی طهرانی درباره شرایط تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور در مدارس کشور، افزود: طبق این اساسنامه دانش‌آموزان در تمام سطوح تحصیلی از دبستان تا پایان دبیرستان می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: شرایط مدارس مجازی به گونه‌ای است دانش‌آموزان در خارج کشور تحصیل خود را در مدارس داخل ادامه دهند و در این خصوص هیچ محدودیتی برای آنان وجود نخواهد داشت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: اکنون در بیشتر مدارس بین المللی شرایط تحصیل به زبان انگلیسی فراهم است اما طبق اساسنامه مدارس‌ بین الملل، اگر زبان‌های دیگر مانند عربی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و هر زبان دیگر متقاضی داشته باشد هم می‌توانند در مدارس مجازی جمهوری اسلامی ایران نام‌نویسی کنند.

کد مطلب 6992517
محمد رضازاده

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