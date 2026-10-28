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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های زمین در خوزستان کاهش یافت

زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های زمین در خوزستان کاهش یافت

اهواز - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: با بهره‌گیری از سامانه پنجره واحد زمین، میانگین زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌ها از ۲۶ روز به ۱۱ روز کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از سامانه پنجره واحد زمین در اداره‌کل منابع طبیعی خوزستان، عملکرد این سامانه و روند رسیدگی به استعلام‌ها را بررسی کرد و اظهار کرد: منابع طبیعی یکی از سازمان‌های برتر در این سامانه است و با توجه به اختصاص بیش از ۶۰ درصد ارجاعات به این سازمان، عملکرد آن در تسریع رسیدگی به درخواست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، از ۴۶ هزار و ۷۷۸ درخواست استعلام در سامانه، تنها ۴۰ مورد پاسخ داده نشده که دلیل آن نقص در مدارک یا نقایص دیگر بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تصریح کرد: سامانه پنجره واحد زمین علاوه بر تسهیل فرآیند استعلام‌ها، ظرفیت مهمی برای شفاف‌سازی اطلاعات، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و شناسایی به‌موقع تخلفات مرتبط با زمین محسوب می‌شود که استفاده صحیح از آن در پیشگیری از زمین‌خواری مؤثر است.

کد مطلب 6992518

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