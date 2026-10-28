به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از سامانه پنجره واحد زمین در اداره‌کل منابع طبیعی خوزستان، عملکرد این سامانه و روند رسیدگی به استعلام‌ها را بررسی کرد و اظهار کرد: منابع طبیعی یکی از سازمان‌های برتر در این سامانه است و با توجه به اختصاص بیش از ۶۰ درصد ارجاعات به این سازمان، عملکرد آن در تسریع رسیدگی به درخواست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، از ۴۶ هزار و ۷۷۸ درخواست استعلام در سامانه، تنها ۴۰ مورد پاسخ داده نشده که دلیل آن نقص در مدارک یا نقایص دیگر بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تصریح کرد: سامانه پنجره واحد زمین علاوه بر تسهیل فرآیند استعلام‌ها، ظرفیت مهمی برای شفاف‌سازی اطلاعات، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و شناسایی به‌موقع تخلفات مرتبط با زمین محسوب می‌شود که استفاده صحیح از آن در پیشگیری از زمین‌خواری مؤثر است.