۵ تیم قرآنی منتخب مرحله استانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توانا اظهار کرد: ۵ تیم قرآنی منتخب کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل در مرحله استانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» مشخص شدند که این تیم‌ها شامل ۲ تیم از خواهران و ۳ تیم از برادران هستند و در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال است.

وی با اشاره به اینکه پس مرحله ارزیابی کشوری تیم های راه یافته به مرحله کشوری مشخص خواهد شد، تصریح کرد: مرحله کشوری این مسابقات آبان ماه سال جاری در استان همدان برگزار می‌شود و تیم‌های راه‌یافته از استان اردبیل در این رویداد با نمایندگان سایر استان‌ها به رقابت خواهند کرد.

توانا ادامه داد: در مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات، ۵۹ تیم قرآنی از کانون‌های مساجد استان اردبیل شرکت کرده بودند که پس از داوری، ۲۲ تیم به مرحله استانی راه یافتند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل افزود: پس از برگزاری مرحله استانی و داوری دقیق توسط داوران، برادران از کانون فرهنگی هنری مهدیه، کانون فرهنگی هنری معصومین از شهرستان اردبیل و کانون فرهنگی هنری شهدای اندبیل از شهرستان خلخال و خواهران نیز کانون فرهنگی هنری محسنین از شهرستان اردبیل و کانون فرهنگی هنری شهدای اندبیل از شهرستان خلخال از میان ۲۲ تیم انتخاب و به مرحله کشوری معرفی شدند.

توانا خاطر نشان کرد: مسابقات قرآنی «مدهامتان» یکی از معتبرترین رویدادهای قرآنی کشور است که همه ساله با شرکت گسترده تیم‌های قرآنی کانون های مساجد از سراسر ایران برگزار می‌شود و نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی و استعدادهای قرآنی نسل جوان دارد.

وی اظهار داشت: با راه‌یابی تیم های استانی اردبیل به مرحله کشوری، امید می‌رود که نمایندگان استان اردبیل بتوانند در رقابت‌های کشوری نیز درخشند و افتخار دیگری برای استان خود کسب کنند.