به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد روز دوشنبه در دومین اجلاسیه نماز شهرداری اصفهان، با استناد به خطبه ۱۹۹ نهج‌البلاغه، جایگاه و اهمیت نماز در اسلام را تبیین کرد و اظهار داشت: این خطبه گران‌سنگ به موضوعات مهمی همچون نماز، زکات، امانت‌داری و علم الهی می‌پردازد و بر ضرورت اهتمام ویژه به اقامه نماز در وقت مقرر، رعایت دقیق شرایط و قرائت آن و همچنین توجه به نوافل و نمازهای مستحبی تأکید دارد.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تشبیه زیبای امیرالمؤمنین (ع) درباره نماز و تشبیه آن به چشمه آب گرمی که انسان روزی پنج بار خود را در آن شست‌وشو می‌دهد، افزود: کسی که نماز را با حضور قلب و به‌درستی اقامه کند، روح و جان خود را از بسیاری از رذایل اخلاقی و گناهان پاک می‌سازد. وی همچنین با یادآوری فضیلت عبادت شبانه و نماز شب، خاطرنشان کرد: خداوند متعال برای مؤمنانی که در تاریکی شب به راز و نیاز می‌پردازند، پاداشی پنهان و مایه روشنی چشم و نشاط قرار داده که هیچ‌کس از عظمت آن آگاهی ندارد.

ضرورت حضور مدیران و کارکنان در نمازهای جماعت

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد نماز را مهم‌ترین عبادت الهی و بستر اصلی تقرب به پروردگار خواند و بر ضرورت حضور پررنگ و فعال مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه مجموعه شهرداری در نمازهای جماعت تأکید کرد و گفت: حضور جمعی در صفوف نماز جماعت از دلسردی کارکنان پیشگیری کرده و روحیه همبستگی و کار جمعی را تقویت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی و اهتمام ویژა بهپپپ برپایی نماز در ادارات، از تلاش‌های شهرداری‌ها در این حوزه قدردانی کرد و ادامه داد: برگزاری نماز جماعت فرصتی مغتنم برای خادمان مردم است و روحانیت باید از این ظرفیت ارزشمند برای فرهنگ‌سازی، تبیین فرهنگ تمدن اسلامی و تقویت وحدت بهره ببرد.

هشدار نسبت به انتشار شایعات و ضرورت صحت‌سنجی اخبار

امام جمعه اصفهان در ادامه توصیه‌هایی را متوجه ائمه جماعت کرد و از آنان خواست تا ضمن شکرگزاری توفیق حضور در جمع خدمتگزاران نظام اسلامی، از این موقعیت برای بیان احکام شرعی و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، نقش روحانیت را در تبیین دقیق مسائل اجتماعی حیاتی دانست و تصریح کرد: موضوع ولایت‌پذیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حوزه مطالبه‌گری نیز اگرچه این امر حق شهروندان است، اما نباید به ابزاری برای تخریب تبدیل شود بلکه غایت آن باید اصلاح امور باشد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در پایان با تأکید بر لزوم دقت در نقل اخبار و استناد به آموزه‌های قرآنی و علوی خاطرنشان کرد: تکیه بر شنیده‌های تأییدنشده می‌تواند به نشر اخبار نادرست و تشویش افکار عمومی منجر شود؛ لذا روحانیت و نخبگان باید جامعه را نسبت به اهمیت تشخیص اخبار صحیح آگاه کرده و مانع از ترویج شایعات و مباحث بی‌پایه شوند.