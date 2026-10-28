یک سایت فدرال مرتبط با انتخابات آمریکا هدف حمله سایبری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این هک از سوی گروه های موسوم به سوپر پک (Super PAC) و گروه‌های تأمین مالی پنهان (Dark Money Groups)، انجام می شود که در روزهای پایانی رقابت‌ها مبالغ بی‌سابقه‌ای هزینه می‌کنند. انتخابات میان دوره آمریکا مشخص می کند آیا حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ اکثریت کرسی های کنگره را در دو سال آینده نیز در اختیار خواهد داشت یا خیر.

کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: در حال حاضر سامانهٔ ثبت الکترونیکی اسناد کمیسیون آفلاین است و کارمندان بخش فناوری اطلاعات مشغول احیای سرویس هستند.

این کمیسیون که میزان بودجه ای که نامزدهای انتخاباتی و کمیته های سیاسی هزینه می کنند را رصد می کند، اعلام کرد کاربرانش همچنان می توانند گزارش های پیشین را در وب سایت جستجو کنند. یک پیام که توسط این کمیسیون پست شده نشان می دهد سامانهٔ ثبت الکترونیکی اسناد از حدود ساعت دو بامداد روز سه شنبه به وقت گرینویچ آفلاین بوده است.

حدود ساعت ۱۲ بامداد روز چهارشنبه به وقت گرینویچ یک پیام جدید در وب سایت این کمیسیون پست شد که در آن نوشته شده بود: مشکل شناسایی شده و ترمیم در حال انجام است.

این آژانس فدرال آمریکایی به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است.

البته کمیسیون فدرال انتخابات نقشی اجرایی در انتخابات آمریکا ندارد و این قطعی نباید تاثیری روی توانایی رای دهندگان برای رای دادن داشته باشد.

همچنین این اختلال سبب آن نمی شودکه سازمان ها گزارش های ۲۴و ۴۸ ساعته هزینه کرد خود را ثبت نکنند. این گزارش ها نشان می دهد گروه های سیاسی و دیگر افراد چه مبلغی روی رقابت های خاص هزینه کرده اند.