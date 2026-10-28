اطلاعیه تأمین اجتماعی درباره پرداخت معوقات اردیبهشت ماه بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ برای بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، از روز چهارشنبه ششم آبان‌ آغاز شده است.

این پرداخت‌ها از عصر چهارشنبه ششم آبان در بانک رفاه کارگران شروع خواهد شد و به تدریج و مستمراً طبق حروف الفبا تا پایان روز شنبه تکمیل می‌شود.

همچنین پرداختی مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از سایر بانک‌های عامل (به جز بانک رفاه) دریافت می‌کنند از صبح چهارشنبه آغاز شده است.

معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین توصیه می شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذی‌نفعان است.