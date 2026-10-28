به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین برنامه تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال گفت: دنبال بهترین گزینه برای برگزاری بازی های دوستانه تیم های ملی در فیفادی آبان ماه هستیم. باید پیش بینی لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دلیل مواردی که مدنظر سرمربی تیم ملی جوانان هست باید اولویت بندی کنیم تا بهترین مسابقات را برگزار کنیم. تیم جوانان در اسفندماه هم بازی دوستانه می خواهد که باید انجام دهیم تا با تمام قوا در فروردین ماه بازی های جام ملت های آسیا را برگزار کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: درباره تیم ملی فوتسال هم با توجه به اینکه بازی های سالنی آسیا توسط کمیته ملی المپیک آسیا به تعویق افتاد باید بازی های دوستانه مدنظر را انجام دهیم. شمسایی دنبال گزینه هایی است که مذاکرات لازم را هم کمیته فوتسال انجام داده تا طبق همان بتوانیم مسابقات را انجام دهیم تا در فروردین ماه تیم ملی با تدارکات مناسب اعزام شود.

مدیر تیم ملی بزرگسالان درباره ایجاد تغییرات در کادرفنی این تیم گفت: آقای قلعه نویی قبلا درخواست دستیار خارجی داشت. این مبحث هم قرار شد کمیته فنی پیگیری کند تا تارقلی زاده و قلعه نویی به جمع بندی برسند و بتوانیم دستیار خارجی خوب به تیم ملی اضافه شود.

نبی در پایان گفت: درباره تیم ملی امید هم منتظریم یحیی گل محمدی برنامه اش را ارائه دهد تا طبق همان سیاست گذاری شود.