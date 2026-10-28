محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سامانه بارشی به‌ویژه در مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی و شرقی فعال خواهد بود و وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و احتمال برخاستن گردوخاک موقتی و محلی را در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به همراه دارد.

وی افزود: طی فردا روند کاهش دو تا پنج درجه‌ای و سپس در روز جمعه روند افزایش دما مورد انتظار است و در این ایام شمال خلیج‌فارس در برخی ساعات مواج همراه با رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۳۷.۴ و ایذه با دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در گرم‌ترین ساعت به ۳۴.۶ و در خنک‌ترین ساعت به ۱۹.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.