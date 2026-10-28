به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا ندرلو در آیین استقبال از توان‌یابان و مربیان زنجانی شرکت کننده در مسابقات پاراآسیایی ناگویای ژاپن، افزود: قهرمانی تنها به کسب مدال محدود نمی‌شود، بلکه حضور ورزشکاران در این رقابت‌ها و تلاش برای افتخارآفرینی نیز ارزشمند است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به حضور ورزشکاران زنجانی در این مسابقات، گفت: برخی استان‌ها در شرایط حساس کشور امکان اعزام ورزشکار نداشتند، اما حضور ورزشکاران زنجانی نشان داد که وحدت و انسجام در کشور برقرار است و این واقعیت به جهانیان نیز ثابت شد.

ندرلو افزود: این ورزشکاران با صلابت، قدرت و اراده خود نشان دادند که هیچ محدودیتی نمی‌تواند انسان‌ها را در مسیر دستیابی به اهدافشان متزلزل کند.

وی با قدردانی از مربیان، عوامل اجرایی و هدایت‌کنندگان تیم، خاطرنشان کرد: مربیان این ورزشکاران زحمات بسیاری متحمل شدند و لازم است از تلاش‌های آنان تجلیل شود که این کار انجام خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به پیش‌بینی جوایز و حمایت‌های تشویقی برای ورزشکاران، گفت: استانداری، اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها در خدمت این قهرمانان خواهند بود و با هماهنگی استاندار زنجان نیز نشست ویژه‌ای برای تجلیل از این عزیزان برگزار خواهد شد.

حضور ورزشکاران توان‌یاب استان زنجان در مسابقات پاراآسیایی مایه افتخار است

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اعزام ۶ ورزشکار و مربی توان‌یاب استان به مسابقات پاراآسیایی ناگویای ژاپن، حضور و افتخارآفرینی این ورزشکاران در شرایط حساس کشور را نشانه‌ای از اراده، تلاش و شایستگی آنان ذکر کرد.

اسلام محمدی‌پور افزود: حضور مردم و علاقه‌مندان در مراسم استقبال از قهرمانان، موجب دلگرمی ورزشکاران و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر موفقیت و افتخارآفرینی آنان می‌شود.

وی با اشاره به اعزام ورزشکاران زنجانی به این رقابت‌ها افزود: ۶ نفر از ورزشکاران و مربیان استان در این مسابقات حضور داشتند و با تلاش خود افتخارات ارزشمندی کسب کردند که این حضور در شرایطی رقم خورد که ۱۵ استان کشور امکان اعزام ورزشکار به این رقابت‌ها را نداشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به افتخارآفرینی نمایندگان استان در رشته‌های مختلف ورزشی از حضور ورزشکاران زنجانی در تیم بسکتبال مردان و بانوان و همچنین رشته بوچیا یاد کرد و گفت: در رشته بسکتبال بانوان، سه نفر از ورزشکاران استان حضور داشتند که مایه افتخار جامعه ورزش استان هستند.

وی در ادامه از تلاش‌های رئیس اداره‌کل بهزیستی استان و مجموعه همکاران، شهردار زنجان، اعضای شورای اسلامی شهر، خیرین ورزشی و دیگر مسئولان و فعالان ورزش استان قدردانی کرد و افزود: حمایت این مجموعه‌ها به‌ویژه در زمینه حمل‌ و نقل و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران، نقش مؤثری در پشتیبانی از قهرمانان دارد.