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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

قهرمانان ورزشی با اراده خود محدودیت‌ها را پشت سر می‌گذارند

قهرمانان ورزشی با اراده خود محدودیت‌ها را پشت سر می‌گذارند

زنجان- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: قهرمانان ورزشی با اراده خود محدودیت‌ها را پشت سر می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا ندرلو در آیین استقبال از توان‌یابان و مربیان زنجانی شرکت کننده در مسابقات پاراآسیایی ناگویای ژاپن، افزود: قهرمانی تنها به کسب مدال محدود نمی‌شود، بلکه حضور ورزشکاران در این رقابت‌ها و تلاش برای افتخارآفرینی نیز ارزشمند است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به حضور ورزشکاران زنجانی در این مسابقات، گفت: برخی استان‌ها در شرایط حساس کشور امکان اعزام ورزشکار نداشتند، اما حضور ورزشکاران زنجانی نشان داد که وحدت و انسجام در کشور برقرار است و این واقعیت به جهانیان نیز ثابت شد.

ندرلو افزود: این ورزشکاران با صلابت، قدرت و اراده خود نشان دادند که هیچ محدودیتی نمی‌تواند انسان‌ها را در مسیر دستیابی به اهدافشان متزلزل کند.

وی با قدردانی از مربیان، عوامل اجرایی و هدایت‌کنندگان تیم، خاطرنشان کرد: مربیان این ورزشکاران زحمات بسیاری متحمل شدند و لازم است از تلاش‌های آنان تجلیل شود که این کار انجام خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به پیش‌بینی جوایز و حمایت‌های تشویقی برای ورزشکاران، گفت: استانداری، اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها در خدمت این قهرمانان خواهند بود و با هماهنگی استاندار زنجان نیز نشست ویژه‌ای برای تجلیل از این عزیزان برگزار خواهد شد.

قهرمانان ورزشی با اراده خود محدودیت‌ها را پشت سر می‌گذارند

حضور ورزشکاران توان‌یاب استان زنجان در مسابقات پاراآسیایی مایه افتخار است

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اعزام ۶ ورزشکار و مربی توان‌یاب استان به مسابقات پاراآسیایی ناگویای ژاپن، حضور و افتخارآفرینی این ورزشکاران در شرایط حساس کشور را نشانه‌ای از اراده، تلاش و شایستگی آنان ذکر کرد.

اسلام محمدی‌پور افزود: حضور مردم و علاقه‌مندان در مراسم استقبال از قهرمانان، موجب دلگرمی ورزشکاران و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر موفقیت و افتخارآفرینی آنان می‌شود.

وی با اشاره به اعزام ورزشکاران زنجانی به این رقابت‌ها افزود: ۶ نفر از ورزشکاران و مربیان استان در این مسابقات حضور داشتند و با تلاش خود افتخارات ارزشمندی کسب کردند که این حضور در شرایطی رقم خورد که ۱۵ استان کشور امکان اعزام ورزشکار به این رقابت‌ها را نداشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به افتخارآفرینی نمایندگان استان در رشته‌های مختلف ورزشی از حضور ورزشکاران زنجانی در تیم بسکتبال مردان و بانوان و همچنین رشته بوچیا یاد کرد و گفت: در رشته بسکتبال بانوان، سه نفر از ورزشکاران استان حضور داشتند که مایه افتخار جامعه ورزش استان هستند.

وی در ادامه از تلاش‌های رئیس اداره‌کل بهزیستی استان و مجموعه همکاران، شهردار زنجان، اعضای شورای اسلامی شهر، خیرین ورزشی و دیگر مسئولان و فعالان ورزش استان قدردانی کرد و افزود: حمایت این مجموعه‌ها به‌ویژه در زمینه حمل‌ و نقل و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران، نقش مؤثری در پشتیبانی از قهرمانان دارد.

کد مطلب 6992537

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