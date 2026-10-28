به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان، بیشترین میزان رطوبت نسبی در ایستگاه‌های مختلف استان بین ۳۸ تا ۸۰ درصد در نوسان بوده و میانگین رطوبت سطحی استان به ۵۵.۱ درصد رسیده است.

پس از شوش، آبادان با ۷۵ درصد و ایذه و گتوند با ۷۲ درصد از دیگر مناطق مرطوب استان بوده‌اند، در حالی که آغاجاری و حسینیه با ۳۸ درصد کمترین میزان رطوبت را ثبت کرده‌اند.

پدیده رطوبت و شرجی در کنار فعالیت موج‌های بارشی، شرایط جوی متغیری را در مناطق مختلف خوزستان رقم زده است که شهروندان باید به توصیه‌های هواشناسی توجه داشته باشند.