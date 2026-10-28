  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

شوش با رطوبت ۸۰ درصدی مرطوب‌ترین شهر خوزستان شد

شوش با رطوبت ۸۰ درصدی مرطوب‌ترین شهر خوزستان شد

اهواز - اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با ثبت رطوبت ۸۰ درصدی به عنوان مرطوب‌ترین نقطه استان گزارش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان، بیشترین میزان رطوبت نسبی در ایستگاه‌های مختلف استان بین ۳۸ تا ۸۰ درصد در نوسان بوده و میانگین رطوبت سطحی استان به ۵۵.۱ درصد رسیده است.

پس از شوش، آبادان با ۷۵ درصد و ایذه و گتوند با ۷۲ درصد از دیگر مناطق مرطوب استان بوده‌اند، در حالی که آغاجاری و حسینیه با ۳۸ درصد کمترین میزان رطوبت را ثبت کرده‌اند.

پدیده رطوبت و شرجی در کنار فعالیت موج‌های بارشی، شرایط جوی متغیری را در مناطق مختلف خوزستان رقم زده است که شهروندان باید به توصیه‌های هواشناسی توجه داشته باشند.

کد مطلب 6992539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها