اروپا در آستانه زمستان برای تکمیل ذخایر گاز خود با دشواری روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کشورهای اروپایی با رسیدن قیمت گاز به بالاترین سطح در چهار سال اخیر، همچنان با سرعت کمی مخازن زیرزمینی خود را برای زمستان پر می‌کنند.

تا ۲۶ اکتبر، تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در اروپا ۷۴.۹۳ درصد پر بودند که نسبت به ۸۲.۹ درصد در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد و ۱۴.۶۵ واحد درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله برای این تاریخ است. این رقم، پایین‌ترین سطحی است که از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۲۰۱۱، برای این تاریخ به ثبت رسیده است.

در حال حاضر، تأسیسات ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا حدود ۸۲.۱ میلیارد متر مکعب گاز در خود جای داده‌اند که ۹.۴ میلیارد متر مکعب کمتر از سال گذشته و کمترین میزان از سال ۲۰۱۳ تاکنون است.

اروپا تاکنون تنها ۷۵.۵ درصد از حجم گاز موردنیاز برای زمستان را ذخیره کرده است. همچنین، در چند کشور برای دومین هفته متوالی میزان برداشت گاز از مخازن از حجم تزریق بیشتر بوده که از آغاز تدریجی فصل نیاز به گرمایش حکایت دارد.

طبق مقررات اتحادیه اروپا، کشورهای عضو باید ذخایر گاز خود را تا اول دسامبر به ۹۰ درصد ظرفیت برسانند؛ با این حال، کمیسیون اروپا با امید به زمستانی ملایم، آماده است این هدف را امسال به ۸۰ درصد کاهش دهد.