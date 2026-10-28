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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

۱۰۰ هزار خوزستانی امسال به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

۱۰۰ هزار خوزستانی امسال به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

اهواز - فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: امسال برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم استان به اردوهای راهیان نور پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور خوزستان اظهار کرد: امسال سهمیه پیش‌بینی‌شده برای استان ۱۰۰ هزار نفر است که شامل ۴۰ هزار دانش‌آموز، ۱۵ هزار دانشجو، ۳۰ هزار نفر از محلات و ۱۵ هزار نفر از اقشار مختلف می‌شود.

وی افزود: این استان به برکت خون هزاران شهید، یکی از کانون‌های اصلی بازدید زائران مناطق عملیاتی دفاع مقدس است و هر ساله زائرانی از سراسر کشور برای بازدید از یادمان‌های شهدا و آشنایی با حماسه‌های دوران جنگ تحمیلی به خوزستان سفر می‌کنند.

سردار شاهوارپور با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی مناطق عملیاتی خوزستان تصریح کرد: مناطقی همچون خرمشهر، آبادان، هویزه، دشت آزادگان، شوش و اروندکنار یادآور ایثارگری‌ها و مقاومت رزمندگان در دوران دفاع مقدس هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده در این مناطق فراهم شود.

وی، فضاسازی فرهنگی در ورودی‌های استان و شهرها، توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و بهبود امکانات یادمان‌های دفاع مقدس را از اولویت‌های این برنامه برشمرد و گفت: پیام راهیان نور و فرهنگ زیارت شهدا باید از مبادی ورودی استان از جمله مسیرهای اندیمشک، ایذه و بهبهان، به زائران منتقل شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان ادامه داد: همچنین رسانه ها باید با پوشش مناسب این رویداد، در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خوزستان مشارکت کنند.

کد مطلب 6992548

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