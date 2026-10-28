مسکن، معیشت و حذف پیمانکاران؛ مطالبات اصلی کارگران از نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید آذربایجان‌شرقی در روز چهارشنبه، فرصتی برای طرح بخشی از مهم‌ترین مسائل و مطالبات جامعه کارگری بود؛ مطالباتی که بهبود وضعیت معیشتی، تأمین مسکن و تقویت امنیت شغلی را شامل می‌شود و نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت پیگیری آن‌ها تأکید کردند.

رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه کارگران در چرخه تولید، رسیدگی به وضعیت معیشتی این قشر را ضروری دانست و بر لزوم افزایش متناسب دستمزدها با شرایط اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین پیگیری مطالبات بازنشستگان و رسیدگی به معوقات آنان را از موضوعات مهم حوزه کار دانست و حمایت از تولید داخلی را یکی از راهکارهای تقویت اشتغال و بهبود شرایط فعالیت کارگران عنوان کرد.

تأمین مسکن کارگران نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این مراسم بود. در همین زمینه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و بهره‌گیری از امکانات و زمین‌های مجموعه‌های تولیدی و صنعتی برای کمک به خانه‌دار شدن کارگران تأکید شد.

امنیت شغلی و حذف پیمانکاران

جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به مطالبات نیروهای شرکتی و پیمانکاری، پیگیری تبدیل وضعیت این نیروها و حذف واسطه‌ها در رابطه کاری را از موضوعات مهم حوزه کار برشمرد.

وی بر ضرورت سامان‌دهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و ایجاد شرایطی تأکید کرد که رابطه کاری آنان به‌صورت مستقیم با کارفرمای اصلی برقرار شود؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر کاهش مشکلات استخدامی و تقویت امنیت شغلی کارکنان مورد پیگیری قرار گیرد.

در این مراسم، حمایت از کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، تنها به پرداخت دستمزد محدود نماند و موضوعاتی همچون تأمین مسکن، رسیدگی به معوقات، تناسب دستمزدها با شرایط اقتصادی و سامان‌دهی قراردادهای کاری نیز مورد توجه قرار گرفت.

مجموع این مطالبات نشان می‌دهد که بهبود وضعیت جامعه کارگری، نیازمند پیگیری هم‌زمان مسائل معیشتی، رفاهی و استخدامی است؛ موضوعاتی که تحقق آن‌ها می‌تواند به تقویت امنیت شغلی و حمایت مؤثرتر از نیروی کار و تولید داخلی کمک کند.