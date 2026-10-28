به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای فنی استان که با ۱۱ دستور کار برگزار شد، اظهار کرد: بررسی دقیق طرح‌ها و قراردادهای عمرانی، نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها دارد.

وی افزود: در این جلسه، برخی موضوعات برای بررسی مجدد، تکمیل مستندات و رفع ابهامات به دستگاه‌های اجرایی مربوطه بازگردانده شد و وضعیت فسخ قراردادها نیز در چند مورد مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورای فنی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل فنی و اجرایی پروژه‌ها باید با اشراف کامل مدیریتی و بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع انجام شود تا زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارشناسی فراهم شود.

پایین‌ترین قیمت، ملاک قطعی انتخاب پیمانکار نیست

شهامت با اشاره به اهمیت تناسب قیمت پیمان‌ها با شرایط واقعی اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: پایین‌ترین قیمت پیشنهادی الزاماً به معنای قیمت متناسب و قابل اتکا برای اجرای پروژه نیست و دستگاه‌های اجرایی باید در فرآیند بررسی پیشنهادها و انتخاب پیمانکاران، علاوه بر رعایت الزامات قانونی، شرایط واقعی اجرای کار را نیز مدنظر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری غیرکارشناسی در زمینه قیمت پیمان‌ها می‌تواند مشکلات اجرایی متعددی ایجاد کند و در نهایت به توقف پروژه‌ها یا فسخ و خاتمه قراردادها منجر شود؛ ازاین‌رو، بررسی دقیق شرایط پیمان و اتخاذ تصمیمات فنی بر مبنای ارزیابی‌های کارشناسی ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تعدد موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای فنی و ضرورت بررسی عمیق‌تر برخی پرونده‌ها گفت: برای تکمیل بررسی‌های کارشناسی و تعیین تکلیف موضوعات باقی‌مانده، جلسه فوق‌العاده شورای فنی استان هفته آینده برگزار می‌شود.

بنیاد مسکن مسئول اجرای پروژه ساماندهی ضریح بی‌بی حکیمه شد

شهامت در بخش دیگری از سخنان خود از تغییر دستگاه اجرایی مسئول پروژه ساماندهی ضریح مطهر امامزاده بی‌بی حکیمه خبر داد و اظهار کرد: مسئولیت اجرای این پروژه از اداره اوقاف به بنیاد مسکن واگذار شده است.

وی بر ضرورت تسریع در مبادله موافقت‌نامه مربوط به این پروژه تأکید کرد و افزود: با انجام هماهنگی‌های لازم و مبادله هرچه سریع‌تر موافقت‌نامه، زمینه ورود پروژه به مرحله اجرا فراهم خواهد شد.

گفتنی است، هفتمین جلسه شورای فنی استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت بررسی مسائل فنی و اجرایی پروژه‌های عمرانی، رسیدگی به وضعیت قراردادها و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع اجرایی برگزار شد.