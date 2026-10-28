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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

سیستان و بلوچستان ماهانه ۱۲ هزار واحد خون مصرف می‌کند

سیستان و بلوچستان ماهانه ۱۲ هزار واحد خون مصرف می‌کند

زاهدان- مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان با اشاره به مصرف ماهانه حدود ۱۲ هزار واحد خون در استان، توسعه زیرساخت‌های سیار خون‌گیری و مشارکت خیران سلامت را از نیازهای مهم این حوزه دانست.

ابوالحسن صفدری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود حدود چهار هزار بیمار تالاسمی ماژور در کنار نیاز مادران باردار، مصدومان تصادفات، بیماران مبتلا به سرطان و افرادی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، مصرف خون در استان را افزایش داده است.

مدیرکل سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان، افزود: خون جایگزین مصنوعی ندارد و حتی با وجود تجهیزات پیشرفته و بهترین جراحان، بدون تأمین خون موردنیاز امکان انجام بسیاری از اعمال جراحی فراهم نیست؛ به همین دلیل، اهدای خون نقشی مستقیم در نجات جان بیماران دارد.

مصرف بالای خون و محدودیت مراکز خون‌گیری

صفدری با بیان اینکه سیستان و بلوچستان از استان‌های پرمصرف خون در کشور است، گفت: مصرف خون در استان حدود ۱۲ هزار واحد در ماه و نزدیک به ۱۶۰ هزار واحد در سال برآورد می‌شود؛ درحالی‌که از مجموع ۲۶ شهرستان استان، تنها در ۶ شهرستان مرکز اهدای خون و خون‌گیری فعال است و در بسیاری از مناطق، خدمات از طریق تیم‌های سیار ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی استان و پراکندگی جمعیت، ایجاد پایگاه ثابت در همه شهرها ممکن است از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد؛ اما توسعه ناوگان و زیرساخت تیم‌های سیار می‌تواند دسترسی مردم به مراکز خون‌گیری را افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر اهداکنندگان را فراهم کند.

دعوت از خیران برای حمایت از زیرساخت‌های اهدای خون

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان از خیران حوزه سلامت خواست توسعه خدمات انتقال خون را در کنار مدرسه‌سازی و ساخت مراکز درمانی مورد توجه قرار دهند.

صفدری تأکید کرد: تأمین خودروها و امکانات موردنیاز تیم‌های سیار خون‌گیری می‌تواند به گسترش خدمات در شهرستان‌های فاقد مرکز ثابت کمک کند. مشارکت خیران در این بخش، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به امکان اهدای خون و تأمین پایدارتر خون موردنیاز بیماران را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در اهدای خون خاطرنشان کرد: اهدای خون فرصتی برای کمک مستقیم به دیگران است و تداوم این زنجیره انسانی، به همراه تقویت زیرساخت‌های خون‌گیری، برای پاسخ‌گویی به نیاز بیماران در استان ضرورت دارد.

کد مطلب 6992554

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