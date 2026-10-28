عباس نورزائی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ آرامش مردم و کاهش محدودیت‌های غیرضروری اظهار کرد: جمع‌آوری ایست‌های بازرسی می‌تواند گامی مثبت در مسیر عادی‌شدن زندگی مردم باشد، اما این تصمیم باید بر اساس ارزیابی دقیق شرایط میدانی و میزان تهدیدها اتخاذ شود.

معاون پژوهش بنیاد ایران شناسی سیستان و بلوچستان افزود: نبود حادثه در یک بازه زمانی مشخص، لزوماً به معنای از بین رفتن تهدید نیست؛ ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با مشاهده کاهش حوادث، درباره برقراری کامل امنیت نتیجه‌گیری کرد.

نبود حادثه، الزاماً به معنای نبود تهدید نیست

این کارشناس فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای احتمالی گفت: ممکن است تهدیدها تغییر شکل دهند یا عوامل ناامن‌کننده در انتظار فرصت مناسب باشند؛ بنابراین، تصمیم‌گیری درباره ایست‌های بازرسی باید بر پایه اطلاعات دقیق، ارزیابی مستمر و شناخت واقعیت‌های میدانی انجام شود.

نورزائی ادامه داد: البته حفظ امنیت به معنای نگه‌داشتن همه ایست‌های بازرسی در هر شرایطی نیست. ایست‌ها باید متناسب با سطح تهدید، هدفمند و به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تأمین امنیت، کمترین محدودیت را برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند.

امنیت پایدار با هوشیاری و اعتماد عمومی

وی با بیان اینکه امنیت پایدار به همراهی مردم و اعتماد عمومی نیاز دارد، تصریح کرد: برخورداری از آرامش و زندگی عادی حق مردم است و تدابیر امنیتی نیز باید با شفافیت، تناسب و پاسخ‌گویی همراه باشد.

این کارشناس فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: نه می‌توان با هر نشانه‌ای فضای نگرانی ایجاد کرد و نه باید نبود حادثه را پایان تهدید دانست؛ تصمیم درست، ایجاد تعادل میان آرامش مردم، آمادگی نیروهای مسئول و ارزیابی مستمر شرایط است.