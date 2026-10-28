به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که فصل جاری را در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ نخبگان آسیا با عملکردی قابل قبول آغاز کرده بود، در دیدار برابر شباب الاهلی امارات متحمل شکست شد تا روند این تیم با یک ناکامی همراه شود.



استقلال در هفته‌های اخیر تلاش کرده است با ارائه بازی‌های منظم و کسب نتایج مناسب جایگاه خود را در رقابت‌های داخلی و آسیایی تثبیت کند اما شکست برابر نماینده امارات نشان داد که این تیم همچنان برای رسیدن به ثبات کامل نیاز به تلاش بیشتری دارد. آبی‌پوشان در ادامه برنامه فشرده خود دو دیدار مهم برابر الشمال قطر و استقلال خوزستان را پیش رو دارند.

بهروز پرورش‌خواه کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد آبی‌پوشان در رقابت‌های فصل جاری اظهار داشت: تیم‌های دیگر با هزینه‌های آنچنانی بازیکنان تراز اول جذب می‌کنند اما استقلال همچنان با همان نفرات قبلی خود به میدان می‌رود. به نظر من استقلال تا اینجای رقابت‌های آسیایی نتایج خوبی گرفته است. این تیم بازیکنان خوبی دارد و نمی‌توان به دلیل یک شکست عملکرد آن را زیر سؤال برد.



وی افزود: ممکن است یک تیم در یک مسابقه روز خوبی نداشته باشد و نتواند آن‌طور که باید ظاهر شود. به نظر من، استقلال در دیدار اخیر می‌توانست بهتر از این بازی کند اما روز خوب بازیکنانش نبود. امیدوارم در مسابقات آینده شرایط بهتری پیدا کنند. البته انتظار نداریم که استقلال حتماً قهرمان آسیا شود یا به مراحل بالای این رقابت‌ها برسد اما با توجه به شرایط موجود، معتقدم این تیم تا الان خوب کار کرده است.



پیشکسوت استقلال در واکنش به انتقادها از موقعیت‌سوزی‌های سعید سحرخیزان در بازی‌های اخیر و همچنین گل نزدن علیرضا کوشکی برای بیش از یک سال در ترکیب استقلال گفت: وقتی بازیکن اصلی احساس خطر کند و بداند بازیکن ذخیره‌ای وجود دارد که می‌تواند جای او را بگیرد تلاش بیشتری می‌کند و تمام توان خود را به کار می‌گیرد. با این حال استقلال در حال حاضر بازیکنان ذخیره آنچنانی ندارد که بتوانند به‌خوبی جای نفرات اصلی را پر کنند.

پرورش‌خواه ادامه داد: بازیکنانی که مانند سعید سحرخیزان و علیرضا کوشکی هنوز مدت زیادی نیست که در استقلال حضور دارند و حتی یک سال هم از حضور برخی از آن‌ها در این تیم نگذشته است. بیشتر این بازیکنان جوان هستند. در تیم بزرگی مثل استقلال بازیکن بزرگ و باتجربه هم لازم است. منظورم این نیست که بازیکنان فعلی استقلال بازیکنان خوبی نیستند اما بسیاری از آن‌ها در حال حاضر جوان هستند و برای رسیدن به سطح مورد انتظار باید فرصت بیشتری داشته باشند.



وی درباره پایان قرارداد تعداد زیادی از بازیکنان استقلال در پایان فصل و اینکه مدیریت باشگاه برای تمدید قرارداد آن‌ها اقدام نکرده است، تصریح کرد: این مسائل به خود مدیریت باشگاه مربوط می‌شود و باید مدیران در این زمینه تصمیم بگیرند و اقدام کنند. با این حال، معمولاً هرکسی بیشتر منافع خودش را در نظر می‌گیرد و کمتر کسی برای منافع باشگاه دل می‌سوزاند. به همین دلیل، مدیریت باید از همین حالا این مسائل را در نظر بگیرد تا در پایان فصل با مشکلات بیشتری مواجه نشود.