نخستین قطار صادراتی قم به مقصد چین روی ریل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قطار کانتینری صادراتی استان قم پیشنهاد از ظهر چهارشنبه با هدف توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و فراهم‌سازی زمینه تسهیل صادرات کالاهای تولیدی استان، به مقصد چین حرکت کرد.



این اقدام با دستور اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان انجام شد تا مسیرهای تازه‌ای برای انتقال کالاهای تولیدی قم به بازارهای صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.



اعزام این قطار در چارچوب برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی استان صورت گرفته است و بر گسترش مسیرهای صادراتی و تسهیل جابه‌جایی کالاهای تولیدی قم تمرکز دارد.



در مراسم اعزام نخستین قطار کانتینری صادراتی قم به چین، محمد منان‌رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز حضور داشتند.



حرکت نخستین قطار کانتینری صادراتی استان به مقصد چین، با رویکرد گسترش شیوه‌های حمل کالا و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مسیرهای جدید صادراتی انجام شده است.



این برنامه با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان دنبال می‌شود و توسعه حمل‌ونقل ریلی را به‌عنوان یکی از مسیرهای تسهیل انتقال کالاهای تولیدی قم مورد توجه قرار می‌دهد.