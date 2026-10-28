به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کلیبر با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه ارائه خدمات کتابخانه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش دسترسی اقشار مختلف به امکانات فرهنگی را از اولویت‌های این حوزه برشمرد.

در این نشست که به ریاست رضا محمدی، فرماندار کلیبر، برگزار شد، موضوعاتی همچون تعیین تکلیف کتابخانه منطقه مولان، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و توسعه خدمات کتابخانه‌ای برای جامعه عشایری مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید بر تغییر کارکرد کتابخانه‌ها

بابایی با اشاره به تغییر نیازهای مخاطبان، بر ضرورت فاصله گرفتن از الگوی سنتی کتابخانه‌ها و حرکت به سمت ایجاد فضاهای پویا برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأکید کرد.

وی ایجاد پاتوق‌های فرهنگی برای گروه‌های مختلف جامعه را یکی از رویکردهای مهم در توسعه خدمات کتابخانه‌ای دانست و اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی باید علاوه بر فراهم کردن امکان دسترسی به منابع مطالعاتی، زمینه یادگیری، تعامل اجتماعی و مشارکت فرهنگی شهروندان را نیز فراهم کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، توجه به نیازهای کودکان، نوجوانان و جامعه عشایری را در برنامه‌ریزی خدمات کتابخانه‌ای ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان کلیبر برای افزایش جذابیت و اثربخشی این خدمات تأکید کرد.

تعیین تکلیف کتابخانه منطقه مولان

رضا محمدی، فرماندار کلیبر، نیز در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت کتابخانه منطقه مولان تأکید کرد و خواستار تسریع در روند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای احداث ساختمان جدید این کتابخانه شد.

وی با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی و تقویت ارتباطات اجتماعی، تأمین زمین مناسب و تسریع در واگذاری آن به اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی را از اقدامات ضروری برای پیشبرد این طرح عنوان کرد.

فرماندار کلیبر، کتابخانه منطقه مولان را ظرفیتی برای گسترش مشارکت فرهنگی و پاسخ‌گویی به نیازهای مطالعاتی مردم دانست و بر لزوم پیگیری اجرایی این موضوع تأکید کرد.

توسعه خدمات کتابخانه‌ای برای عشایر

محمدی با اشاره به پراکندگی جمعیت عشایری و شرایط جغرافیایی شهرستان، گسترش دسترسی این جامعه به منابع مطالعاتی و خدمات فرهنگی را ضروری دانست و بر راه‌اندازی و تقویت کتابخانه سیار عشایری تأکید کرد.

به گفته وی، ارائه خدمات سیار می‌تواند دسترسی ساکنان مناطق دوردست، به‌ویژه کودکان و نوجوانان عشایری، به امکانات کتاب‌خوانی را تسهیل کند و زمینه برخورداری گسترده‌تر آنان از فرصت‌های فرهنگی و آموزشی را فراهم آورد.

بابایی نیز با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان کلیبر در برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی عشایر، بر تداوم همکاری‌ها برای گسترش دسترسی به منابع علمی و فرهنگی در مناطق دارای شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی تأکید کرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تقویت برنامه‌های ویژه جامعه عشایری و کودکان را از محورهای مهم توسعه فرهنگ مطالعه دانست.

در این جلسه، توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، تعیین تکلیف کتابخانه منطقه مولان، گسترش خدمات سیار عشایری و تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز فعال فرهنگی و اجتماعی، به‌عنوان محورهای پیگیری توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی در شهرستان کلیبر مطرح شد.